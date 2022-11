Kenny Chesney kündigt die „I Go Back Tour“ 2023 mit Special Guest Kelsea Ballerini an

Kenny Chesney geht 2023 auf Tour.

Der Country-Sänger hinter Hits wie „She Thinks My Tractor’s Sexy“, „American Kids“, „Get Along“ und „When the Sun Goes Down“ kündigte seine „I Go Back Tour“ für 2023 an, für die Fans Tickets kaufen können Freitag, 2. Dezember, 10 Uhr.

Die Tour mit 21 Stationen beginnt am 25. März im State College, Pennsylvania, und endet am 22. Juli in Des Moines, Iowa.

Diese Ankündigung erfolgt nach Chesneys „Here and Now Tour“, bei der er im Sommer 2022 in verschiedenen Stadien im ganzen Land spielte. Seine Tour 2023 wird etwas anders aussehen, mit Stopps an verschiedenen Orten.

„Wenn ein Jahr so ​​heiß und lebendig ist wie 2022, möchte man nicht versuchen, diese Magie wieder einzufangen. Oder vielleicht bin ich es. Ich habe immer noch die Geräusche von Dieselmotoren und No Shoes Nation im Kopf“, sagte Chesney via seine Webseite.

„Und das brachte mich zu der Frage: ‚Was könnte ich sonst tun? Was wäre etwas, das mich genauso sehr in die Musik einbeziehen und No Shoes Nation einen weiteren Grund zum Glauben geben würde? Wie können wir die Menschen erreichen, die vielleicht nicht zu mir kommen? Stadionshows, die etwas abseits der offensichtlichen Pfade leben, aber diese Musik genauso lieben“, fuhr Chesney fort.

„Und da traf es mich: ‚Ich gehe zurück.‘ In diesem Song geht es darum, all die Dinge, die dich geprägt haben, sehr nahe zu halten, zu erkennen, wie besonders sie sind – und sie auf jede erdenkliche Weise am Leben zu erhalten diese Songs in viele Städte, in denen wir auf unserem Weg nach oben gespielt haben! Nennen wir die Tour I Go Back – und tun Sie genau das“, sagte der Country-Sänger auf seiner Website.

Begleitet wird Chesney auf seiner Tour 2023 von der Country-Sängerin hinter „If You Go Down (I’m Goin‘ Down Too)“ Kelsea Ballerini, die im September 2022 ihr neues Album „Subject to Change“ veröffentlichte.

Kenny Chesney Tourdaten 2023:

25.MärzBryce Jordan Center, State College, Pennsylvania

30. MärzIntrust Bank Arena, Wichita, Kansas

1. AprilPaycom Center, Oklahoma City, Oklahoma

6. AprilMohegan Sun Arena, Uncasville, Connecticut

8. AprilMohegan Sun Arena am Casey Plaza, Gemeinde Wilkes-Barre, Pennsylvania

12. AprilLegacy Arena im BJCC, Birmingham, Alabama

14. AprilPlatz-Amphitheater des Tages, Jacksonville, Florida

16. AprilTortuga Musikfestival, Fort Lauderdale, Florida

25. AprilRupp-Arena, Lexington, Kentucky

27. AprilBon Secours Wellness-Arena, Greenville, South Carolina

29. AprilGreensboro-Kolosseum, Greensboro, North Carolina

4. MaiLebhafte Arena im The Mark, Moline, Illinois

6. MaiVan-Andel-Arena, Grand Rapids, Michigan

9. MaiDas Alerus Center, Grand Forks, North Dakota

11. MaiDenny Sanford Premier Center, Sioux Falls, South Dakota

13. MaiPinnacle Bank Arena, Lincoln, Nebraska

18. MaiAllen County War Memorial Coliseum, Fort Wayne, Indiana

20. MaiFord Center, Evansville, Indiana

25. MaiCredit One-Stadion, Charleston, South Carolina

27. MaiThe Wharf, Orange Beach, Alabama

22. JuliHy-Vee Indy Race, Des Moines, Iowa