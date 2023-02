De geheel nieuwe Galaxy S23-serie, die eerder deze maand werd aangekondigd tijdens het Unpacked-evenement van Samsung Electronics, luidt een geheel nieuw tijdperk van premium mobiele ervaringen in voor gebruikers. De nieuwste vlaggenschipreeks zit boordevol toonaangevende functies, waaronder een epische camera, echt filmische nachtfotografie, door AI aangedreven innovaties en, op de Galaxy S23 Ultra, een ingebouwde S Pen voor nog meer manieren om je creativiteit de vrije loop te laten.

Om Galaxy-fans over de hele wereld kansen te bieden om de Galaxy S23-serie beter te leren kennen, heeft Samsung speciale Galaxy Experience Spaces en evenementen op een aantal iconische locaties over de hele wereld geïntroduceerd.

Om een ​​voorproefje te geven van hoe een hands-on Galaxy Experience Space-bezoek eruit ziet, toont Samsung Newsroom enkele van de meest epische momenten uit deze recente meeslepende bezoekersruimtes.

Eersteklas praktijkervaringen in het hart van een Londens winkelcentrum

Om de innovatieve mogelijkheden van de Galaxy S23-serie naar gebruikers in het VK te brengen, heeft Samsung een Galaxy Experience Space onthuld midden in het centrum van het Londense Westfield White City Shopping Centre.

Ontworpen om te dienen als een futuristische speeltuin waar gebruikers meer te weten kunnen komen over de nieuwste reeks Samsung-apparaten en ‘Share the Epic’. De opstelling van de ruimte in het hart van een van de grootste winkelcentra van Londen omvat een opvallende lay-out die past bij de aard van de producten.

Van een meeslepende nachtelijke zone in Seoul tot een door Galaxy aangedreven fotohokje en een interactief speelgebied, bezoekers van de ruimte — die loopt van 1 februari tot 12 maart — kunnen de nieuwste Galaxy-functies in stijl ervaren.

Innovatieve apparaten en uitzonderlijke ervaringen in de Paris Galaxy Experience Space

In Parijs, Frankrijk, konden bezoekers van het winkelcentrum Westfield Les 4 Temps, gelegen in het hart van La Défense, Europa’s toonaangevende zakenwijk, ook met eigen ogen kennismaken met de geheel nieuwe Galaxy S23-serie.

Na een inaugureel evenement op de avond van Unpacked boordevol productdemonstraties, on-site ervaringen en een praktische blik op de nieuwe apparaten, is de Galaxy Experience Space tot 1 maart geopend voor bezoekers om te genieten van de speciale ervaringsgerichte gaming, fotografie en nachtfotografie zones.

Bovendien kunnen bezoekers ook deelnemen aan wekelijkse speciale evenementen en wedstrijden met Galaxy S23-thema, geïnspireerd door het creatieve potentieel dat de Galaxy S23-serie ontsluit voor zijn gebruikers.

Sharing the Epic in Singapore’s Marina Bay

Gelegen in de schilderachtige West Lawn of Gardens by the Bay in de wijk Marina Bay, is de Galaxy Experience Space in Singapore, die loopt van 2 februari tot 25 februari, een eerbetoon aan de beroemde tuinstad en de Galaxy S23-serie zelf, die is ontworpen met de planeet in gedachten.

In het fotogedeelte ‘Night of Seoul’ kunnen bezoekers de adembenemende nachtlandschappen van de Zuid-Koreaanse hoofdstad proeven, terwijl ze ook de werkelijk filmische Nightography van de Galaxy S23 kunnen proeven. In de gaming-zone kunnen gamers zich onderdompelen in de premium gaming-prestaties van de Galaxy S23-serie.

Bovendien laat het Bespoke Studio-gedeelte van de Galaxy Experience Space aan bezoekers zien hoe ze de behuizing van hun apparaat kunnen aanpassen en hun apparaten echt eigen kunnen maken met One UI 5.

Hands-on met de Galaxy S23-serie in de iconische Dubai Mall

Bezoekers van de Dubai Mall, een van de meest iconische winkelcentra in de regio, kunnen van 2 februari tot 28 februari een eerste blik werpen op de nieuwe Galaxy S23-serie in deze speciale Galaxy Experience Space. In de ruimte stappen bezoekers in de visie van Samsung op ‘dagelijkse duurzaamheid’ en kunnen ze een glimp opvangen van hoe Galaxy-technologieën milieubewuste werkwijzen integreren.

Om bezoekers op de hoogte te houden van de allernieuwste Samsung-innovaties en de eersteklas prestaties van de Galaxy S23-serie, is er een speciale ervaringszone ingericht, compleet met Samsung-experts. Bezoekers kunnen genieten van exclusieve game- of fotografiewedstrijden en het Galaxy-apparaat uit de pop-up halen om foto’s te maken en inhoud te schieten.

Elke zone biedt een unieke ervaring, of je nu achter de lens van Galaxy’s nieuwste camerasysteem kruipt, het potentieel van Galaxy’s verbonden ecosysteem test of leert over de inspanningen van Samsung voor een duurzame toekomst.

Viering van het volgende tijdperk van smartphones in stijl in het Bengaluru Opera House

Om Indian Galaxy-fans en media een gemeenschappelijke ervaring te bieden op de avond van Unpacked, heeft Samsung een speciaal evenement voorbereid in het iconische Samsung Opera House in het hart van Bengaluru.

De onthulling van de nieuwste apparaten van het bedrijf was slechts het topje van de ijsberg voor bezoekers van het verbluffende Samsung Opera House, aangezien de aanwezigen een praktische blik konden werpen op de nieuwste apparaten die nieuwe normen stellen voor wat ‘episch’ betekent in een evenement dat is ontworpen om te passen bij de premium ervaringen van de Galaxy S23-serie.

Optimaal genieten van de avond in Samsung KX, Londen

In de Samsung KX-ruimte in King’s Cross, gelegen in het hart van Londen, organiseerde Samsung een speciaal Unpacked-evenement dat gebruik maakte van het grootste gebogen scherm van Europa zodat gasten konden afstemmen op de livestream van Unpacked, gevolgd door de eerste livestream van het bedrijf. -handelsstroom.

Bezoekers van het Samsung KX Unpacked-evenement konden ook genieten van een leuke ervaringsstand die de kracht van de camera van de nieuwe Galaxy S23-serie demonstreerde door een korte 360-gradenvideo te maken waarin elke deelnemer centraal stond. Door gebruik te maken van Quick Share konden bezoekers hun video’s vervolgens eenvoudig uploaden naar een breed scala aan sociale mediaplatforms.

Ter plaatse waren ook displays te zien met de geheel nieuwe Galaxy Book3-serie en de nieuwste mobiele game-ervaringen, die het volledige One Samsung-ecosysteem van Samsung belichtten en bezoekers op een leuke en boeiende manier in staat stelden om met de nieuwe apparaten aan de slag te gaan.

