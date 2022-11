Kenneth Smith: Die Hinrichtung eines zum Tode verurteilten Gefangenen in Alabama wird abgesagt, sagt ein Staatsbeamter

CNN

—



Die Hinrichtung des zum Tode verurteilten Häftlings Kenneth Smith aus Alabama wurde am Donnerstagabend abgesagt, teilte ein Beamter der staatlichen Justizvollzugsanstalt mit und verwies auf zeitliche Einschränkungen, die durch einen nächtlichen Gerichtsstreit verursacht wurden.

Die Hinrichtung wurde gegen 23:20 Uhr Ortszeit „aufgrund der zeitlichen Beschränkungen, die sich aus der Verspätung des Gerichtsverfahrens ergaben“, abgesagt, teilte das Justizministerium von Alabama in einer Erklärung mit.

Ursprünglich sollte Smith wegen seiner Rolle bei der Ermordung von Elizabeth Sennett im Jahr 1988 um 18 Uhr CT hingerichtet werden, aber das 11. US-Berufungsgericht gewährte ihm nur wenige Stunden vor Ablauf seines Todesurteils um Mitternacht einen Hinrichtungsaufschub.

Der Staat legte daraufhin beim Obersten Gerichtshof der USA Berufung ein, der seine Entscheidung weniger als zwei Stunden vor Ablauf des Todesurteils von Smith zurückgab, die Entscheidung des Untergerichts aufhob und dem Staat die Möglichkeit einräumte, mit der Hinrichtung fortzufahren.

Obwohl der Beschluss des Gerichts keinen Kommentar zu der Eilberufung enthielt, stellte es fest, dass die liberalen Richter Sotomayor, Kagan und Jackson die Aussetzung beibehalten hätten.

In ihrer Erklärung sagte die staatliche Justizvollzugsbehörde, dass die für die Durchführung von Smiths Hinrichtung erforderlichen Protokolle „nicht vor Ablauf des Todesurteils durchgeführt werden konnten“.

Als Smith verurteilt wurde, stimmte eine Jury mit 11:1 für eine lebenslange Haftstrafe, die vom Prozessrichter außer Kraft gesetzt wurde, der sich stattdessen für die Todesstrafe entschied, eine Praxis, die der Staat inzwischen aufgehoben hat.

Smiths Anwälte argumentierten in einer früheren Akte vor SCOTUS, dass er nicht hingerichtet werden sollte. Wenn er heute vor Gericht gestellt würde und seine Geschworenen zu dem gleichen Ergebnis kämen, so seine Anwälte, wäre Smith nicht für die Hinrichtung qualifiziert – weder in Alabama noch anderswo, da heute keine Gerichtsbarkeit die Praxis der gerichtlichen Überschreibung zulässt.

Smith trotz des Urteils der Geschworenen zu Tode zu bringen, würde eine grausame und ungewöhnliche Bestrafung darstellen und seinen verfassungsmäßigen Schutz nach dem achten Zusatzartikel verletzen.

Smith war einer von vier Todeskandidaten, die diese Woche hingerichtet werden sollten, nachdem der Oberste Gerichtshof am Mittwoch seinen Antrag auf Hinrichtungsaufschub abgelehnt hatte. Stephen Barbee in Texas und Murray Hooper in Arizona wurden beide am Mittwoch hingerichtet, und Richard Fairchild in Oklahoma wurde am Donnerstag hingerichtet.

Smiths Hinrichtungsaufschub erfolgt, da die Urteilsempfehlungen der Geschworenengerichte in Todesstrafenfällen im nationalen Rampenlicht stehen. Eine Jury gab im Urteilsverfahren gegen den Schulschützen von Parkland keine einstimmige Empfehlung ab, was zu einer lebenslangen Haftstrafe führte.

Alabama war 2017 der letzte US-Bundesstaat, der die gerichtliche Überschreibung aufhob, die es den Richtern ermöglichte, die Entscheidung einer Jury über Leben oder Tod in Todesfällen zu ignorieren und das alternative Urteil zu verhängen. Das neue Gesetz war jedoch nicht rückwirkend, und Insassen wie Smith, deren Geschworenengerichte ein damals lebenslanges „beratendes“ Urteil fällten, bleiben im Todestrakt.

Während die Praxis zuvor in drei anderen Bundesstaaten – Indiana, Florida und Delaware – erlaubt war, haben Richter in Alabama laut einem Bericht der Equal Justice Initiative aus dem Jahr 2011 routinemäßig die Stimmen der Geschworenen auf Lebenszeit außer Kraft gesetzt. Zu dieser Zeit waren etwa 20 % der Todesurteile unter den zum Tode verurteilten Insassen des Staates auf gerichtliche Übertretung zurückzuführen, heißt es in dem Bericht.

Der Oberste Gerichtshof hat sich mit der Frage der gerichtlichen Übersteuerung in Alabama befasst, seit sie aufgehoben wurde. Im Jahr 2020 lehnte das Gericht den Antrag eines anderen Insassen, Calvin McMillan, ab, der sich für die Aufhebung seines Todesurteils aussprach und sagte, es sei verfassungswidrig, da seine Jury für lebenslang gestimmt habe.

Smith wurde 1996 wegen Kapitalmordes verurteilt, wie Gerichtsdokumente zeigen, wegen seiner Rolle in einem Auftragsmord gegen Sennett, die Frau eines örtlichen Ministers, die eine Affäre hatte und eine Versicherungspolice für seine Frau abgeschlossen hatte, also er konnte seine Schulden abbezahlen.

Sennetts Ehemann, Charles Sennett, rekrutierte eine Person, um seine Frau zu töten, heißt es in den Gerichtsakten. Dieser Mann rekrutierte dann zwei weitere, von denen einer Smith war, und Sennett erklärte sich bereit, jeweils 1.000 Dollar zu zahlen, um seine Frau zu töten und es so aussehen zu lassen, als wäre sie bei einem Einbruch getötet worden.

Im März 1988 führten die Männer den Mord wie geplant durch, und Smith nahm aus dem Haus von Sennett einen Videokassettenrekorder mit, den er in seiner eigenen Wohnung aufbewahrte.

Charles Sennett hat sich eine Woche nach dem Mord an seiner Frau umgebracht, heißt es in den Aufzeichnungen, als sich die Ermittlungen auf ihn zu konzentrieren begannen. Aber Smith wurde festgenommen, nachdem die Behörden, nachdem sie einen anonymen Hinweis erhalten hatten, einen Durchsuchungsbefehl in seinem Haus vollstreckt und den Videorecorder von Sennett gefunden hatten.

Er wurde für schuldig befunden und zum Tode verurteilt, aber ein Berufungsgericht hob dieses ursprüngliche Ergebnis auf und ordnete einen neuen Prozess an, in dem es feststellte, dass der Staat die potenziellen Geschworenen auf der Grundlage ihrer Rasse entschieden herausgefordert hatte.

Smith wurde im Wiederaufnahmeverfahren erneut verurteilt. Aber die Jury wurde offenbar während der Strafphase beeinflusst, die nach der Schuldphase in Prozessen wegen Kapitalverbrechen stattfindet. Während der Strafphase streiten Staatsanwälte und Verteidiger traditionell über erschwerende und mildernde Umstände – Gründe, warum sie sagen, dass der Angeklagte hingerichtet werden sollte oder eine geringere Strafe wie lebenslange Haft ohne Bewährung erhalten sollte.

Diesmal stimmte die Jury mit 11:1 für eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer Bewährung danach, schreiben seine Anwälte und hörten Beweise über Smiths „Charakter und Lebensumstände“.

Der Richter war jedoch der Ansicht, dass die erschwerenden Faktoren die mildernden Umstände überwogen, schreiben Smiths Anwälte, und setzte sich über das Votum der Geschworenen hinweg und verurteilte Smith zum Tode.

Die gerichtliche Außerkraftsetzung sollte es den Richtern ermöglichen, die Geschworenen im Wesentlichen zu kontrollieren und sie daran zu hindern, Todesurteile auf willkürliche oder diskriminierende Weise zu verhängen, schrieben Anwälte des Innocence Project in einem Schriftsatz aus dem Jahr 2020 vor dem Obersten Gerichtshof zur Unterstützung von McMillans Fall.

Florida, Delaware und Indiana skizzierten spezifische Standards dafür, wann ein Richter die Abstimmung einer Jury auf Lebenszeit außer Kraft setzen könnte, schrieben sie. In Florida und Delaware zum Beispiel mussten die Fakten, die ein Todesurteil stützen, so überzeugend sein, dass keine „vernünftige Person“ widersprechen würde.

Infolgedessen kam es selten zu einer gerichtlichen Aufhebung zur Verhängung eines Todesurteils – oder ein Großteil der Fälle, in denen es angewendet wurde, wurde später aufgehoben. Darüber hinaus verwendeten Richter in Florida, Delaware und Indiana es häufig, um lebenslange Haftstrafen zu verhängen, wenn Geschworenengerichte über den Tod entschieden hatten.

Alabama führte keine derartigen Sicherheitsvorkehrungen ein, heißt es in dem Schriftsatz der Anwälte, und die dortigen Richter mussten lediglich das Urteil der Geschworenen „berücksichtigen“.

Der Staat schaffte diese Praxis im Jahr 2017 ab, indem er das Gesetz dahingehend änderte, dass die Urteile der Geschworenen nicht mehr „beratend“, sondern endgültig sind.

„Sie haben Anspruch auf ein Gerichtsverfahren vor einer gleichaltrigen Jury, und das sollte auch für die Verurteilung gelten“, sagte Senator Dick Brewbaker, der die Gesetzesvorlage gesponsert hat, im Februar 2017 vor der Verabschiedung seiner Gesetzesvorlage gegenüber der CNN-Tochtergesellschaft WSFA.

„Eines der wichtigsten Dinge an unserer Demokratie ist, dass unsere Gesetze vom Common Law abgeleitet sind“, sagte Brewbaker, ein Republikaner. „Deshalb ist ein Gewaltverbrechen ein Verbrechen gegen die Gemeinschaft. Deshalb haben wir einen Trial in der Community. Deshalb wählen wir eine Jury aus der Community und sie entscheiden über Schuld, Unschuld und Bestrafung.“