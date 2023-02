Kennen Sie Krebssymptome und wann Sie sich untersuchen lassen sollten

CNN

Es ist Weltkrebstag, und die Aussichten, den Krieg gegen diese tödliche Krankheit zu gewinnen, sind sowohl gut als auch schlecht.

In den Vereinigten Staaten sind die Todesfälle durch Krebs seit 1991 um 33 % zurückgegangen, wobei schätzungsweise 3,8 Millionen Menschenleben gerettet wurden, hauptsächlich aufgrund von Fortschritten bei der Früherkennung und Behandlung. Dennoch starben im Jahr 2020 weltweit 10 Millionen Menschen an Krebs.

„In den letzten drei Jahren war Krebs die häufigste Todesursache weltweit, nicht Covid-19“, sagte Dr. Arif Kamal, Chief Patient Officer der American Cancer Society.

Symptome von Krebs können imitiert werden denen vieler anderer Krankheiten, so dass es schwierig sein kann, sie voneinander zu unterscheiden, sagen Experten. Zu den Anzeichen gehören unerklärliche Gewichtsabnahme oder -zunahme, Schwellungen oder Klumpen im Unterleib Leiste, Hals, Magen oder Achselhöhlen und Fieber und Nachtschweiß, nach Angaben des National Cancer Institute.

Blasen-, Darm-, Haut- und neurologische Probleme können Anzeichen von Krebs sein, wie Veränderungen des Hör- und Sehvermögens, Krampfanfälle, Kopfschmerzen und Blutungen oder Blutergüsse ohne Grund, sagte das Institut. Aber die meisten Krebsarten verursachen zunächst keine Schmerzen, also können Sie sich nicht darauf als Zeichen verlassen.

„Wir sagen den Patienten, dass sie einen Arzt aufsuchen sollten, wenn sie Symptome haben, die sich nach einigen Wochen nicht bessern“, sagte Kamal. „Das bedeutet jedoch nicht, dass die Diagnose Krebs lautet.“

Anstatt zu warten Symptome, der Schlüssel, um Krebs in Schach zu halten, ist Prävention, zusammen mit Siebungen, um die zu erkennen Krankheit in ihren frühen Stadien. Das ist kritisch, sagen Experten, da neue Fälle von Krebs sind weltweit auf dem Vormarsch.

Laut einer Überprüfung der verfügbaren Forschungsergebnisse von Wissenschaftlern der Harvard University aus dem Jahr 2022 treten überraschend viele neue Diagnosen bei Menschen unter 50 Jahren auf.

Fälle von Brust-, Dickdarm-, Speiseröhren-, Gallenblasen-, Nieren-, Leber-, Bauchspeicheldrüsen-, Prostata-, Magen- und Schilddrüsenkrebs haben bei 50-, 40- und sogar 30-Jährigen seit den 1990er Jahren zugenommen.

Das sei ungewöhnlich für eine Krankheit, die typischerweise Menschen über 60 betreffe, sagte Kamal. „Krebs wird im Allgemeinen als altersbedingter Zustand angesehen, weil Sie sich genug Zeit nehmen, um eine Art genetisches Whoopsie zu haben.“

Ältere Zellen werden jahrzehntelang durch Umweltgifte und ungünstige Lebensgewohnheiten beansprucht, was sie zu den besten Kandidaten für eine krebsartige Mutation macht.

„Wir glaubten, dass es Zeit braucht, bis das passiert, aber wenn jemand 35 Jahre alt ist, wenn er an Krebs erkrankt, stellt sich die Frage: ‚Was könnte möglicherweise passiert sein?’“, fragte Kamal.

Niemand weiß es genau, aber Rauchen, Alkoholkonsum, Luftverschmutzung, Übergewicht, Mangel der körperlichen Aktivität und eine Ernährung mit wenig Obst und Gemüse sind laut Weltgesundheitsorganisation Hauptrisikofaktoren für Krebs.

Addieren Sie diese und Sie haben einen potenziellen Schuldigen für das Aufkommen von Krebs im Frühstadium, sagten die Harvard-Forscher.

„Der erhöhte Konsum von stark verarbeiteten oder verwestlichten Lebensmitteln zusammen mit Veränderungen im Lebensstil, der Umwelt … und anderen Faktoren könnten alle zu solchen Veränderungen der Exposition beigetragen haben“, schrieben die Forscher in ihrem Bericht von 2022.

„Man muss zum Beispiel nicht 65 Jahre lang knuspriges, verkohltes oder verarbeitetes Fleisch als Hauptnahrung essen“, fügte Kamal hinzu. „Was Sie brauchen, sind ungefähr 20 Jahre, und dann fängt man an, Magen- und Darmkrebs zu sehen, sogar in jungen Jahren.“

Wie wehren Sie sich also gegen das große C? Beginnen Sie in Ihren 20ern, sagte Kamal.

Viele der häufigsten Krebsarten, einschließlich Brust-, Darm-, Magen- und Prostatakrebs, sind genetisch bedingt – was bedeutet, dass Sie, wenn ein naher Verwandter diagnostiziert wurde, möglicherweise eine Veranlagung zur Entwicklung dieses Krebses geerbt haben zu.

Aus diesem Grund ist es wichtig, die Gesundheitsgeschichte Ihrer Familie zu kennen. Kamal schlägt jungen Menschen vor, sich mit ihren Großeltern und anderen nahen Verwandten zusammenzusetzen und sie nach ihren Krankheiten zu fragen – und es dann aufzuschreiben.

„Die durchschnittliche Person kennt eigentlich nicht den Grad an Granularität, der beim Zugang zu Risiken hilfreich ist“, sagte er.

„Wenn ich mit Patienten spreche, sagen sie: ‚Oh ja, Oma hatte Krebs.‘ Es gibt zwei Fragen, die ich wissen möchte: In welchem ​​​​Alter wurde der Krebs diagnostiziert und um welche spezifische Krebsart handelte es sich? Ich muss wissen, ob sie in ihren Dreißigern oder Sechzigern Krebs hatte, denn das bestimmt Ihr Risiko. Aber sie wissen es oft nicht.“

Gleiches gelte für die Krebsart, sagte Kamal.

„Die Leute sagen oft ‚Oma hatte Knochenkrebs.‘ Nun, multiples Myelom und Osteosarkom sind Knochenkrebsarten, aber beide sind relativ selten“, sagte er. „Ich glaube also nicht, dass Oma Knochenkrebs hatte. Ich glaube, Oma hatte einen anderen Krebs, der bis auf die Knochen ging, und das muss ich wissen.“

Als nächstes müssen die Ärzte wissen, was mit diesem Verwandten passiert ist. War der Krebs aggressiv? Wie war das Ansprechen auf die Behandlung?

„Wenn ich Mama oder Oma höre wurde mit 40 Brustkrebs diagnostiziert und starb mit 41, dann weiß ich, dass Krebs sehr aggressiv ist, und das verändert mein Risikobewusstsein. Möglicherweise füge ich zusätzliche Tests hinzu, die nicht in den Richtlinien für Ihr Alter enthalten sind.“

Richtlinien zur Krebsvorsorge basieren auf Bevölkerungsebene Bewertungen, nicht individuelles Risiko, sagte Kamal. Wenn also Krebs (oder andere Erkrankungen wie Herzerkrankungen, Diabetes, Alzheimer oder sogar Migräne) in der Familie vorkommen, werden Sie zu einem Sonderfall und benötigen einen personalisierten Plan.

„Und ich werde Ihnen sagen, dass die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft diese jüngere Altersverschiebung bei verschiedenen Krebsarten beobachtet und sich fragt: ‚Sollten Richtlinien bewusster und absichtlicher sein für jüngeren Bevölkerungsgruppen, um ihnen einige dieser Ratschläge zu geben?“

Wenn Ihre Familienanamnese frei von Krebs ist, senkt das Ihr Risiko – beseitigt es aber nicht. Sie können die Wahrscheinlichkeit von Krebs verringern, indem Sie sich gesund und pflanzenbasiert ernähren, die empfohlene Menge an Bewegung und Schlaf bekommen, den Alkoholkonsum einschränken und nicht rauchen oder dampfen, sagen Experten.

Der Schutz vor Sonne und Solarien ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, da schädliche UV-Strahlen die DNA in Hautzellen schädigen und der Hauptrisikofaktor für Melanome sind. Hautkrebs kann jedoch auch dort auftreten, wo die Sonne nicht scheint, sagte Kamal.

„Es gibt eine Zunahme von Melanomen, die sich zeigen nicht der Sonne ausgesetzt Bereichen wie den Achselhöhlen, dem Genitalbereich und zwischen den Zehen“, sagte er. „Deshalb ist es wichtig, einmal im Jahr den gesamten Körper zu untersuchen – oder von einem Partner oder Hautarzt untersuchen zu lassen.“

Hautcheck: Ziehen Sie alle Ihre Kleider aus und sehen Sie sich Ihre gesamte Haut genau an, einschließlich der Handflächen, Fußsohlen, zwischen den Zehen und dem Gesäß und im Genitalbereich. Verwenden Sie die A-, B-, C-, D-, E-Methode, um besorgniserregende Stellen zu analysieren, und suchen Sie dann einen Spezialisten auf Wenn Sie Bedenken haben, riet die American Academy of Dermatology.

Siehe auch einen Dermatologen, wenn Sie Juckreiz, Blutungen oder Sehen Sie einen Maulwurf, der wie ein „hässliches Entlein“ aussieht und sich von den anderen Flecken auf Ihrem Körper abhebt.

Lassen Sie sich impfen, wenn Sie nicht: Zwei Impfungen schützen vor Gebärmutterhals- und Leberkrebs, weitere für Krebsarten wie Melanom sind in der Entwicklung.

Hepatitis B wird über Blut und Geschlechtsflüssigkeiten übertragen und kann Leberkrebs und Zirrhose, eine vernarbte und geschädigte Leber, verursachen. Eine Reihe von drei Impfungen, beginnend mit der Geburt, ist Teil des in den USA empfohlenen Impfplans für Kinder. Nicht geimpfte Erwachsene sollten sich bei ihrem Arzt erkundigen, ob sie berechtigt sind.

Der HPV-Impfstoff schützt laut den US Centers for Disease Control and Prevention vor mehreren Stämmen des humanen Papillomavirus, der häufigsten sexuell übertragbaren Infektion.

Das humane Papillomavirus kann tödlichen Gebärmutterhalskrebs sowie Vaginal-, Anal- und Peniskrebs verursachen. Es kann auch Krebs im hinteren Teil des Rachens verursachen, einschließlich der Zunge und der Mandeln.

„Diese HPV-bedingten Kopf- und Halskrebsarten sind aggressiver als die nicht HPV-bedingten Krebs“, sagte Kamal, „also sollten sowohl Jungen als auch Mädchen geimpft werden.“

Seit der Zulassung des Impfstoffs im Jahr 2006 in den USA für Jugendliche im Alter 11 bis 13 sind die Gebärmutterhalskrebsraten um 87 % zurückgegangen. Heute kann der Impfstoff bis zum Alter von 45 Jahren verabreicht werden, sagte die CDC.

Selbstuntersuchung der Brust: Brustkrebs ist laut WHO die weltweit am häufigsten diagnostizierte Krebsart, gefolgt von Lungen-, Darm-, Prostata-, Haut- und Magenkrebs.

Sowohl Männer als auch Frauen können an Brustkrebs erkranken, daher sollten sich auch Männer mit familiärer Vorgeschichte der Symptome bewusst sein, sagen Experten. Dazu gehören Schmerzen, Rötung oder Reizung, Grübchenbildung, Verdickung oder Schwellung eines Teils der Brust. Neue Klumpen, entweder in der Brust oder in der Achselhöhle, jegliches Einziehen der Brustwarze und Brustwarzenausfluss außer Muttermilch sind ebenfalls besorgniserregende Symptome, sagte die CDC.

Frauen sollten einmal im Monat eine Selbstuntersuchung durchführen und bei Warnzeichen einen Arzt aufsuchen, riet die National Breast Cancer Association. Wählen Sie eine Zeit, zu der die Brüste weniger zart und klumpig sind, was ungefähr sieben ist bis 10 Tage nach Beginn der Menstruation.

Screenings und Tests: Untersuchungen zu Hause und Impfungen können Leben retten, aber viele Krebsarten können nur durch Labortests, Scans oder Biopsien erkannt werden. Die American Cancer Society hat eine Liste empfohlener Vorsorgeuntersuchungen nach Alter.

Wenn diese rechtzeitig erledigt werden, erhöht sich die Chance auf Früherkennung und Behandlung, aber es liegt immer noch in der Verantwortung jeder Person, ihre Risikofaktoren zu kennen, sagte Kamal.

„Denken Sie daran, dass Richtlinien nur für Menschen mit durchschnittlichem Risiko gelten“, sagte er. „Der einzige Weg, wie jemand wissen kann, ob die Richtlinien auf ihn zutreffen, besteht darin, seine Familiengeschichte wirklich zu verstehen.“