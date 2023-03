De kosten van de belangrijkste boodschappen die nodig zijn om paella te koken in Spanje zijn in februari met 19,1% gestegen, vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden, volgens Bloomberg’s maandelijkse Paella Index, die is gebaseerd op gegevens van het Spaanse Nationale Instituut voor de Statistiek.

De prijs van olijfolie steeg naar verluidt het sterkst, met 33,5%. Ondertussen stegen de prijzen van peulvruchten en groenten met 23,6%, terwijl de prijs van rijst met 21,2% steeg. Zout, specerijen en kruiden werden 17,1% duurder. De prijzen van verse en gekoelde vis stegen met 9,4%, terwijl verse en diepgevroren vis met 7,9% steeg.

De prijsstijging van de items die nodig zijn om het kenmerkende gerecht van Spanje te maken, zou naar verluidt een recordhoogte hebben bereikt. Ter vergelijking: de index kende in februari 2022 een jaar-op-jaar stijging van 9%. In het jaar daarvoor bedroeg de groei slechts 1,3%.

De voedselprijzen in Spanje zijn blijven stijgen, zelfs nadat Madrid eerder dit jaar de belastingen op basisgoederen had verlaagd. Vorige maand verhoogde de regering ook het minimum leefbaar loon met 8%, de vijfde verhoging sinds 2018. De autoriteiten verwachten dat de maatregel mensen zal helpen de stijging van de voedselkosten in het hele land aan te pakken.

LEES VERDER:

Inflatie in Frankrijk en Spanje loopt op

In februari bleef de voedingsinflatie in Spanje boven de 15%. In januari nam de inflatie af van 15,7% in december, maar volgens het National Institute of Statistics (INE) woedde de inflatie nog steeds met 15,4% voor voedsel en niet-alcoholische dranken.

Volgens het ministerie van Economische Zaken hebben een door het weer veroorzaakte daling van de groente- en fruitproductie in combinatie met een sterke vraag uit het buitenland de prijzen omhoog geschoten.

Bezoek voor meer verhalen over economie en financiën de zakelijke sectie van RT