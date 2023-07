Kurz bevor die politische Opposition Kenias am Mittwoch eine Reihe regierungsfeindlicher Proteste im Land wieder aufnahm, warnte der kenianische Präsident William Ruto die Oppositionsführer eindringlich vor den Demonstrationen. Er sagte, seine Regierung werde es nicht dulden, dass Oppositionsführer Verfassungsbestimmungen ausnutzen, um Kundgebungen der Opposition als Vorwand zur Anstiftung zu Gewalt und zur Gefährdung der Sicherheit und Stabilität des Landes abzuhalten.

„Es wird nicht so weitergehen wie bisher, und wir werden die Verwendung bestimmter Bestimmungen der Verfassung nicht zulassen, um Chaos, Anarchie, die Zerstörung von Eigentum oder Leben zu verursachen, nur weil wir uns hinter bestimmten Bestimmungen der Verfassung verstecken“, verkündete Ruto Ende letzter Woche.

„Dieselbe Verfassung verpflichtet die Regierung, Leben, Eigentum und Interessen aller anderen Kenianer zu schützen“, fügte er hinzu.

Die Opposition organisierte dreitägige Proteste gegen die jüngsten Steuererhöhungen, die am Mittwoch wieder aufgenommen wurden. In der Hauptstadt Nairobi kam es zu Spannungen zwischen Demonstranten und der Polizei, als Demonstranten im Stadtteil Kibera Reifen verbrannten und Steine ​​auf Beamte warfen. Sicherheitskräfte feuerten als Reaktion darauf Tränengas ab.

Infolgedessen wurden am nächsten Tag Schulen und viele Geschäfte im Zentrum von Nairobi geschlossen und die Polizei errichtete Kontrollpunkte auf allen Straßen, die zum State House führten.

Proteste gegen die Lebenshaltungskosten machen Kenia bewegungsunfähig

Oppositionsführer Raila Odinga seinerseits sagte, alle Kenianer sollten sich an den Protesten gegen die Regierung beteiligen. Anstatt wie ursprünglich geplant einmal pro Woche montags zu protestieren, wurden die Proteste auf dreitägige Veranstaltungen von Mittwoch bis Freitag ausgeweitet.

Odinga erklärte, dass die Entscheidung, die Proteste zu verlängern, eine direkte Reaktion auf die überwältigende öffentliche Forderung nach Veränderung sei.

„Als Kenianer haben wir die Pflicht, uns zu befreien, wie wir es immer getan haben. Es war nie einfach und wird nicht einfach sein, aber es wurde geschafft“, sagte er seinen Anhängern.

Die steigenden Lebenshaltungskosten und die Einführung neuer Steuern auf Erdölprodukte bereiten vielen Kenianern wachsende Sorgen. Sie haben ihre Enttäuschung über Rutos Regierung zum Ausdruck gebracht, die im vergangenen September ihr Amt angetreten hat.

Martin Oloo ist einer von ihnen. Der Einwohner von Nairobi sagte der DW, er werde sich den Protesten anschließen, um seine Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen in Kenia zum Ausdruck zu bringen, fügte jedoch hinzu, dass er sich Sorgen über ein mögliches Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten mache, deren Vorgehen er als Provokation bezeichnete.

„Sie (die Polizei) können nicht hierher kommen, um uns an den Frieden zu erinnern. Warum sollten sie hierher kommen und unseren Frieden provozieren? Wir wissen sehr gut, dass wir friedlich sein werden, also sollten sie nicht hierher kommen und uns provozieren“, sagte er.

Kalonzo Musyoka, einer der Anführer der Proteste, sagte der DW, dass die Proteste diese Woche friedlich verlaufen sollten.

„(Wir) bestehen auf friedlichen Demonstrationen im Einklang mit dem Gesetz des Landes, und das oberste Gesetz des Landes ist unsere Verfassung, die die Freiheit friedlicher Demonstrationen garantiert“, sagte er.

Doch letzte Woche forderten ähnliche Proteste im ganzen Land mindestens 15 Todesopfer und viele weitere wurden verletzt, teilten die Behörden mit.

Innenminister Kithure Kindiki hat sowohl die Polizei als auch die Demonstranten aufgefordert, Recht und Ordnung im Land aufrechtzuerhalten, und betont, dass jeder, der etwas begeht, was er als „Affengeschäft“ bezeichnete, mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen muss.

Ruft zum Dialog auf

Mehrere Kirchen und Bürgerrechtsgruppen haben ein Ende der Proteste gefordert und Präsident Ruto und Oppositionsführer Odinga aufgefordert, ihre Differenzen durch Dialog beizulegen.

„Es ist noch nicht zu spät für (Odingas Oppositionsbündnis) Azimio, die geplanten Proteste zu stoppen und den Gesprächen im Interesse des Landes eine neue Chance zu geben“, sagte Stephen Kipchumba Cheboi, Vorsitzender des Nationalen NGO-Rates Kenias.

Mehrere ausländische Botschaften äußerten ähnliche Ansichten: „Wir sind uns der täglichen Not vieler Kenianer bewusst und fordern alle Parteien auf, ihre Bedenken in einem sinnvollen Dialog vorzubringen“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag.

Allerdings lehnen viele Kenianer diesen Dialog ab, da Rutos Entscheidung, die Steuern zu erhöhen – mit denen die Regierung die steigenden Schuldenrückzahlungen bewältigen will – im Widerspruch zu seinem persönlichen Image als Verfechter der Interessen der Armen steht.

Viele derjenigen, die letztes Jahr für ihn gestimmt haben, sagen, sie seien enttäuscht, während diejenigen, die die Opposition unterstützten, sich in ihrer Überzeugung bestärkt fühlen – und bereit sind, für die Aussicht auf Veränderung auf die Straße zu gehen.

