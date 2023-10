Kenia’s Ehrgeizige Plane für Haïti – Podcast: NZZ Akzent

De Keniaanse president, William Ruto, zou immers graag Keniaan willen zijn in Haïti en vooral in de Hauptstadt Port-au-Prince voor Ruhe en Ordnung. Kritische prikkels waarschuwden dat de politie-inheiten op de Schlachtbank werden führt.

«NZZ Akzent»: Kenia wil Haïti vernietigen – echt jetzt?

Marlen Oehler, Simon Schaffer



Er is een hoge fregat, de Keniaanse president, William Ruto. Het land werd kaal door Polizisten voor een internationale Friedensmissie. Dorthin, wij voor meer Uno-Missionen sinds: na Haïti. Dorthin, Wed brutale Strassengangs sinds 2021 weite Teile des Landes konrollieren. Voor alles in de hoofdstad Port-au-Prince. Kenia werd uiteindelijk Polizisten nach Haïti schicken, dus president Ruto.

“Dit is een geweldig plan waarmee de Ruto zichzelf en Kenia internationaal gaat promoten”, aldus onze Afrika-correspondent Samuel Misteli in de nieuwe krant van “NZZ Akzent”. Maar de reacties op het Rutos-vliegtuig in het binnenland zijn negatief. Viele acties, waarbij de Keniaanse politie van de missie niet aanwezig is. En de artikelen zelf: “Over Kenia kunnen zelfs 1000 Polizisten worden beheerd”, zegt de Afrika-correspondent op de Podcast. De politie is verantwoordelijk voor het probleem, maar zorgt ook voor zichzelf. Mensenrechtenorganisaties documenteren altijd de gevolgen van de misdaden van de politie, die vaak wreed zijn. Ook is bekend dat de corrupte Polizisten Bürger erpressen zijn.

En de politie gaat door in Haïti? Der Spott ligt niet lang op zijn warten. Maar voor William Ruto en het verdere management is er geen noodzaak voor verdere actie.

