Kenia: Sattelzug rammt Autos – minste 48 Tote

Ein Lastwagen, der einen Frachtcontainer transportierte, ist am Freitagabend im Westen Kenyas von der Strasse abgekommen. Bei dem followenschweren Unfall kamen Dutzende von Personen ums Leben. Regen belemmert die Rettungsarbeiten. Kritik am Staat wird laut.

zo. / (Reuters) Mindestens 48 Personen sind am Freitagabend bei onem Verkehrsunfall in Londiani im Bezirk Kericho im Westen Kenyas ums Leben komkomen, als een met een Frachtcontainer beladener Sattelzug en einer belebten Kreuzung von der Strasse abkam und mehrere Fahrzeuge rammte, wie Polizei und Zeugen gerapporteerd. Lokale Fernsehsender bericht over de Folgen des Unfalls en Zezigten die benten Wracks von Autos and Motorrädern sowie beschädigte Kleinbusse and Lastwagen.