Kendall Jenner erwartet, aber es ist nicht das, was Sie denken

Von den vielen Enthüllungen, die Kendall Jenner in dieser Staffel der Kardashians-Show gemacht hat, wurde die herzerwärmendste von ihr in der neuesten Folge gemacht. Sie verriet, dass sie ein Baby erwartet! Nun, rege dich nicht auf. Sie erwartet ein Baby – Pferd.

Die 27-Jährige informierte ihre Glam-Crew: „Ich habe gerade die Neuigkeiten erhalten, die es brauchte. Sie haben mir gerade eine SMS geschickt, dass wir einen Embryo haben!“. Jenner fuhr fort, indem sie sagte, dass sie letztes Jahr beschlossen habe, ein Fohlen zu haben, und zu ihrem Geburtstag von der Friseurin Jen Atkin Pferde-Sperma angefordert habe.

Gemäß Seite SechsSie sagte weiter: „Erinnerst du dich, als ich dich um Sperma gebeten habe? Jen sagte: ‚Ich möchte Kendall wirklich etwas Großartiges zu ihrem Geburtstag schenken.‘ Und ich sagte: ‚Sperma. Pferdesperma.’“ Das Model gab in einem Beichtstuhl zu, dass sie Sperma von einem „Hengst“ oder männlichen Pferd kaufen musste und dass sie wählerisch war, welches sie wählte.

In der letzten Folge von The Kardashians enthüllte sie, dass sie auf dem Weg zur Met Gala in einen Eiskübel pinkeln musste. „Ich muss einen Schluck Wasser trinken, und ich muss pinkeln. Niemand beurteilt mich“, sagte Jenner ihrem Gefolge von Assistenten und Helfern in einem Sprinter-Van Seite Sechs.

Die 27-Jährige lachte zunächst über die Idee, einen leeren Eiskübel zu verwenden, entschied sich aber letztendlich dafür. „Das ist so demütigend für jeden, der sich später mit meiner Pisse auseinandersetzen muss. Es tut mir so leid“, sagte sie. Später in dieser Nacht fragte jemand aus der Crew scherzhaft, ob sie den Urin verkaufen könne, und ein anderer versicherte ihr, dass das Pinkeln in einen Eimer ein typisches Ereignis für Künstler mitten in Konzerten sei.

Es ist jedoch unklar, welches unglückliche Teammitglied später in dieser Nacht mit dem schmutzigen Job endete. Gemäß Seite SechsJenner bat jemanden, die Musik einzuschalten, als sie ihren Rock hochzog, um den Eimer unter sich zu positionieren, und gab später zu, dass ihr schweres, fließendes schwarzes Kleid es so gemacht hatte, dass sie außer Atem war, als sie zum Van kam.

„Prada, es tut mir so leid!“, sagte sie, bevor sie zugab, dass sie sich gerade aus Versehen auf die Füße gepinkelt hatte. Jenner gab zu, dass die Benutzung der Toilette im Van die „größte Entscheidung“ war, die sie je getroffen hatte. „Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich reingekommen wäre“, gab sie zu.

Bei der Veranstaltung an diesem Abend trug Jenner ein durchsichtiges schwarzes Crop-Top und bleichte ihre Augenbrauen, wobei sie in der Folge erwähnte, dass sie „außerirdisch“ aussah. Die Met Gala, bemerkte sie, sei die perfekte Gelegenheit, es einfach zu versuchen und etwas Neues auszuprobieren, so Page Six.