Mitte Juli sind die Gedanken an die letztjährige Ernte für viele unserer Landwirte das Letzte, was sie beschäftigt. Den Kendall-Grundy Young Leaders ging es jedoch genau darum, und sie setzten die Früchte dieser Ernte für die Gemeinschaft ein.

Das Young Leader Committee, eine Gruppe von Landwirten und Agrarfachleuten im Alter von 18 bis 35 Jahren, und der Plano School District konnten 3.000 US-Dollar zur Unterstützung des Ag in the Classroom-Programms, 4.800 US-Dollar zur Unterstützung lokaler Lebensmittelvorräte und 1.000 US-Dollar zur Unterstützung der High School des Bezirks spenden Lebensmittelkurse. Mit den verbleibenden Mitteln schlug die Schule die Finanzierung von Back-to-School-Kits für das Schuljahr 2023–2024 über Back 2 School America vor.

Am 19. Juli veranstalteten die Young Leaders ihr jährliches Sommer-Grillfest und packten 200 Schulanfangspakete für Kindergartenkinder im Schulbezirk Plano. Costco half bei der Unterstützung des Programms, indem es Rucksäcke spendete, die die Kits begleiteten, die die Schüler bei der Orientierung abholten.

Jedes Jahr wendet sich das Young Leader Committee an lokale Agrarlieferanten, die Unterstützung für das Projekt suchen. Einer der Young Leaders kümmert sich ehrenamtlich um den Anbau, die Pflege und die Ernte der Ernte. Nach der Ernte trifft sich das Komitee mit der Schulleitung, um die Verwendung der durch die Ernte gesammelten Mittel zu besprechen.

„Die Agrargemeinschaft hat dieses Programm von Anfang an wirklich unterstützt“, sagte Kendall-Grundy Young Leader Eric Thorson in einer Pressemitteilung. „Im Laufe der Jahre wurden Beiträge von S&H Seed Service, GRAINCO FS, Ag Tech Services, CHS Elburn und anderen gespendet. Ich habe die Aufgabe, das Grundstück zu bepflanzen, vor ein paar Jahren von Kurt Schobert übernommen, einem der Leute, die dabei geholfen haben, dieses Programm ins Leben zu rufen, und eines Tages wird ein anderer Young Leader die Leitung übernehmen.“

Im Jahr 2016 entstand eine Idee, als eine Gruppe junger Landwirte nach einer Möglichkeit suchte, etwas zurückzugeben, und der Plano-Schulbezirk jemanden suchte, der ein 14,4 Hektar großes Grundstück neben einer Bezirksschule bewirtschaftet. Das Komitee setzte sich mit dem Schulbezirk zusammen und besprach, wie sie das Grundstück nutzen könnten, um der Gemeinde etwas zurückzugeben. Daraus entstand „Landwirtschaft für die Gemeinschaft“.

Kendall-Grundy Young Leaders packen Schulmaterialpakete für Kindergartenkinder des Plano School District 88. (Foto bereitgestellt vom Kendall-Grundy Farm Bureau)

„Ohne die Unterstützung des Plano School District Board of Education, der Verwaltung und des Supportpersonals wäre dieses Programm nicht möglich“, sagte Thorson. „Die Partnerschaft, die wir aufgebaut haben, und die Ideen, die von Menschen wie Kathy Benoit an der Schule kommen, sind die wahren Geheimnisse für den Erfolg dieses Programms.“

In den letzten acht Jahren wurden durch Farming for the Community mehr als 50.000 US-Dollar gesammelt, um Lebensmittelvorräte und landwirtschaftliche Bildung in der Region zu unterstützen. Weitere Informationen zu den Young Leaders des Kendall-Grundy Farm Bureau finden Sie unter kendallgrundyfb.com oder unter der Rufnummer 815-942-6400.