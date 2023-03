De avond van maandag 20 februari was gewoon een normale dag op kantoor voor Ken Sema van Watford.

De middenvelder had net twee doelpunten gescoord in een speler-van-de-wedstrijd-optreden toen de Hornets West Brom met 3-2 versloegen op Vicarage Road en net zoals hij al zo vaak had gedaan, stond hij op het punt om voor de camera’s te verschijnen. .

Deze keer was het echter anders, want Sema, die stottert sinds zijn zesde, ging viraal nadat hij door de voetbalwereld en daarbuiten werd geprezen om zijn moedige interview na de wedstrijd.

“Het voelde een beetje vreemd, ik ga niet liegen”, vertelde hij Sky Sports-nieuws in een exclusief interview. “Natuurlijk speelde ik een goede wedstrijd, was ik speler van de wedstrijd, scoorde twee doelpunten en het team won. Alles was leuk en het waren gelukkige dagen.”

“Plots deed ik een interview, wat normaal was omdat ik hier vijf jaar ben en ik 10 tot 15 interviews heb gedaan met camera’s en zo, maar dit voelde anders, en het ontplofte gewoon. .”

Sema, die in juli 2018 vanuit Östersunds naar Watford kwam, voelde zeker de liefde van het voetbal en de rest van de wereld toen hij werd geprezen omdat hij het vertrouwen had om te spreken in een interview na de wedstrijd, dat nu maar liefst 40 miljoen keer is bekeken.

Hij zei: “In het begin dacht ik gewoon hoe komt dat? Ik deed een normaal interview na het winnen van de wedstrijd en nu hoor ik dingen als: wat een man, een rolmodel, een inspiratiebron en een held.

“Ik zag het niet omdat ik er geen zin in had. Voor mij was het gewoon normaal.”

Hij voegde eraan toe: “Er was zoveel liefde. Er was zoveel geluk en vreugde. Ik was emotioneel geraakt omdat ik niets forceerde. Ik zei er niets over, het was gewoon normaal.

“Maar ik ben er blij mee en dankbaar voor alle lieve berichtjes.”

Sema’s stotteren ontwikkelde zich toen hij op school zat in Zweden. Hij kreeg professionele hulp in de vorm van logopedie toen hij opgroeide, maar ongelooflijk dat het niet veel voor hem bleek te zijn, omdat hij altijd perfect sprak als hij daar was.

“Ik begon te stotteren toen ik zes jaar oud was. Het kwam gewoon uit het niets. Ik wist niet hoe, en ik wist niet hoe het kwam. Ik kwam op een dag thuis van school en begon te stotteren. een beetje anders praten.

“Was het in het begin gewoon grappig dat ik als zesjarige probeerde. Ik weet het niet, maar het bleef me gewoon bij. Toen ik wat ouder was, 10 of 11, voelde het gewoon zo was ik nu en ik spreek een beetje anders.

“Mijn familie zei altijd dat het geen probleem was. Ik probeerde met een spraakleraar te praten, maar telkens als ik daarheen ging, stotterde ik nooit. Ze dachten ‘waarom was ik daar en had ik het echt nodig?’ Ze vonden dat ik prima sprak.”

Sinds die begindagen in Zweden heeft Sema genoten van een succesvolle voetbalcarrière die hem naar Engeland heeft gebracht, waar hij meer dan 100 keer voor Watford heeft gespeeld.

De 29-jarige heeft ook deelgenomen aan de Olympische Spelen voor Zweden en speelde 14 wedstrijden voor zijn nationale team.

Heeft zijn gestotter ooit invloed gehad op zijn voetbal? Sema houdt vol dat zijn voetbal nooit is aangetast, en verwijst zelfs naar zijn inwijdingslied bij Watford.



Sema vertegenwoordigde Zweden 17 keer





‘Het is mij nog nooit overkomen’, zei Sema.

“Ik dacht dat als ik naar Engeland zou komen, het raar of vreemd zou zijn om te stotteren, maar het punt is dat niemand er echt om gaf. Niemand vroeg ernaar, want ik was nog steeds mezelf, ik probeerde met iedereen te praten en probeerde betrokken zijn.

“Ik heb nooit gemerkt dat iemand nadacht over waarom ik zo sprak of me wilde vragen wat mijn deal was. Ik heb geweldige teamgenoten en coaches gehad die er kalm over waren. Ze hebben me gevraagd hoe ik erover denk.

“Als je nieuw bent in een team en je moet een initiatielied zingen, vond ik het niet erg. Ik kan het. Ik deed Stand by Me, wat een go-to-lied voor mij is. Ik vind het niet erg om te staan voor een menigte, mijn naam zeggen en waar ik vandaan kom en zingen.

“Misschien is het omdat ik het leuk vind om dit te doen en ik er niet bang voor ben. Deze interviews, schijnwerpers en camera’s, het is oké, want het is duidelijk mijn werk en het staat in de publieke belangstelling.

“Je bent een voetballer, iedereen kent je en dat is normaal voor mij, denk ik. Ik weet echter dat veel mensen moeite zullen hebben en uitdagingen zullen hebben om voor een publiek te staan, maar het gaat erom dat je probeert vertrouwen in jezelf te hebben en te blijven.” kalm.”



Sema, die stottert, ging viraal na zijn moedige interview na de wedstrijd nadat hij tweemaal had gescoord in Watford’s 3-2 overwinning op West Brom





Op de vraag of zijn gestotter hem ooit hinderde toen hij jonger was, voegde hij eraan toe: “Ik heb het nooit als een probleem voor mij gezien.

“Ik ben een uitgesproken man, ik hou van praten, ik hou van lachen en grappen maken, ik dans, zing en alles. Ik heb het nooit als een probleem gezien dat ik niet in het openbaar kan praten, of ik kan ‘ Ik ga niet voor een menigte staan ​​omdat ik verlegen ben, zo’n type ben ik niet.

“Maar toen ik jonger was, was het natuurlijk een beetje anders. Op school weet je niet hoe je vrienden en klasgenoten zullen reageren, maar het gaat meer om hoe je jezelf ziet dan hoe de mensen om je heen je zien, want het voelt alsof het niemand iets kan schelen hoe je spreekt of hoe je bent.

“Zodra je gelukkig genoeg bent om jezelf te zijn, dat is het enige dat telt.”

Terugkijkend, wat zou Sema’s boodschap aan zijn 10-jarige zelf zijn?

“Als ik jong was en mezelf nu zou zien, zou ik denken ‘wauw’. Ik zou denken dat hij is zoals ik en als hij het kan, kan ik het ook. Het is niet zo dat je geen voetballer kunt worden omdat je een stotteraar.

“Het is geen probleem. Als ik het kan, dan kan hij of zij het ook. Je hoeft je dromen niet te stoppen. Het is vrij om te dromen. Probeer gewoon jezelf te zijn, want het is je superkracht.

“Als mens denk je altijd aan het ergste, terwijl anderen om je heen, je vrienden en familie, het niet echt kan schelen als je soms stotterend praat. Het heeft geen invloed op de mensen om je heen.”

En tot slot, terwijl Sema nog veel jaren voor zich heeft in het voetbal, heeft de reactie op zijn interview mogelijk veranderd wat er na het voetbal komt?

Wat er ook komen gaat, Sema wil heel graag voortbouwen op de positieve impact die zijn ‘normale’ interview had.

Hij zei: “Dit hele gebeuren is misschien voor iets meer bedoeld. Dit is groter dan ik.

“Maar als ik op wat voor manier dan ook kan helpen, al is het maar het kleinste, dan zal ik het elke keer doen.”