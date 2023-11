Ken Mattingly: Apollo-Astronaut, der geholfen hat, die Besatzung von Apollo 13 zu retten, stirbt im Alter von 87 Jahren





Der Apollo-Astronaut Thomas Kenneth Mattingly II, der dafür bekannt ist, dass er der Besatzung von Apollo 13 geholfen hat, sicher zur Erde zurückzukehren, nachdem eine Explosion ihre Mondmission zum Scheitern verurteilt hatte, ist im Alter von 87 Jahren gestorben, gab die NASA bekannt.

„Mattingly war der Schlüssel zum Erfolg unseres Apollo-Programms und seine strahlende Persönlichkeit wird dafür sorgen, dass man sich im Laufe der Geschichte an ihn erinnert“, sagte NASA-Administrator Bill Nelson in einer Erklärung und nannte Mattingly „einen der Helden unseres Landes“.

Mattingly sei am Dienstag gestorben, heißt es in der Erklärung. Eine Todesursache wurde nicht angegeben.

Laut seiner NASA-Biografie machte Mattingly am 17. März 1936 in Chicago seinen High-School-Abschluss in Miami und erwarb 1958 einen Abschluss in Luftfahrttechnik an der Auburn University.

Mattingly, bekannt als Ken und TK, begann seine Karriere bei der US-Marine und besuchte schließlich als Student die Air Force Aerospace Research Pilot School, bevor er 1966 von der NASA für die Astronautenklasse ausgewählt wurde, heißt es in der Erklärung.

„Seine vielleicht dramatischste Rolle bei der NASA war, als er kurz vor dem Start von Apollo 13 Röteln ausgesetzt war“, sagte Nelson. „Er blieb zurück und traf wichtige Echtzeitentscheidungen, um das verwundete Raumschiff und die Besatzung von Apollo 13 – die NASA-Astronauten James Lovell, Jack Swigert und Fred Haise – erfolgreich nach Hause zu bringen.“

Weltraumgrenzen/Archivfotos/Getty Images Der Astronaut Thomas Mattingly II feiert die erfolgreiche Rettung des Apollo 13-Raumschiffs und seiner Besatzung mit einer Kiste Zigarren im Mission Control des Manned Spacecraft Center in Houston.

Schauspieler Gary Sinise verkörperte Mattingly im Film „Apollo 13“.

Sinise nannte es eine „Ehre“, Mattingly zu spielen in einem Beitrag auf X Anfang dieses Jahres anlässlich des 53. Jahrestages der Apollo-13-Mission.

Mattingly verfügte über „beispiellose Fähigkeiten als Pilot“, sagte Nelson und wies darauf hin, dass er Kommandomodulpilot für Apollo 16 und Raumfahrzeugkommandant für die Space-Shuttle-Missionen STS-4 und STS 51-C war. „Das Engagement für Innovation und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Opposition machten TK zu einer hervorragenden Figur, die unsere Mission und die Bewunderung unserer Nation verkörpert.“

Mattinglys Beiträge „ermöglichten Fortschritte in unserem Lernen über den Weltraum hinaus“, sagte Nelson.

UPI/Bettmann/Getty Images Die Apollo-16-Astronauten (LR) Charles M. Duke, John W. Young und Thomas K. Mattingly II machen während einer Trainingsübung zur Vorbereitung auf die Mondlandemission im Februar 1972 eine Pause.

„Er beschrieb sein Erlebnis im Orbit mit den Worten: ‚Ich hatte diese ganz spürbare Angst, dass ich mich nicht mehr erinnern könnte, wenn ich zu viel sah.‘ Es war einfach so beeindruckend.‘ Er betrachtete die Weite des Universums als ein unendliches Forum von Möglichkeiten“, sagte Nelson. „Als führendes Unternehmen bei Erkundungsmissionen wird TK in Erinnerung bleiben, weil es im Interesse der Zukunft unseres Landes dem Unbekannten getrotzt hat.“