LONDEN – De conservatieve rijzende ster Kemi Badenoch kreeg woensdag te maken met een stormachtige commissievergadering van het Britse Lagerhuis, waar ze het besluit van de regering verdedigde om een ​​partijoverstijgende oproep om hulp voor vrouwen in de menopauze af te wijzen.

Tijdens een soms stormachtige hoorzitting in de vrouwen- en gelijkheidscommissie van het Lagerhuis, wisselde Badenoch, die als minister voor gelijkheid en zakensecretaris in de regering van Rishi Sunak fungeert, klappen uit met commissieleden en noemde “filosofische” meningsverschillen over hun aanbevelingen.

Als onderdeel van 12 ideeën om de steun voor vrouwen die door de menopauze gaan te hervormen, riep de commissie op tot een pilot van het menopauze-verlofbeleid op de werkplek en drong het er bij de ministers op aan overleg te plegen over het maken van de menopauze tot een beschermd kenmerk onder de gelijkheidswet – een stap die het illegaal zou maken om te discrimineren op basis daarvan tegen wie dan ook.

Maar de regering verwierp beide voorstellen en vijf van de aanbevelingen van de commissie in totaal ronduit, hoewel ze vorig jaar een brede strategie voor de gezondheid van vrouwen onthulde. Conservatief parlementslid en commissievoorzitter Caroline Nokes heeft de regering er al van beschuldigd “glaciale vooruitgang” te boeken op het gebied van ondersteuning bij de menopauze.

Terugkomend op de kritiek van Carolyn Harris, parlementslid van de oppositie, zei Badenoch woensdag dat de oproepen voor een pilot met overgangsverlof werden gedaan vanuit “een links perspectief”.

“Ik spreek vanuit een centrumrechts perspectief”, zei ze. “Ik denk niet dat het creëren van nog een piloot met meer verlof is wat vrouwen in de menopauze gaat helpen.”

Harris schoot terug: “Ik denk dat je toewijding aan vrouwen vanmiddag behoorlijk adequaat is getoond.”

Badenoch, populair bij de conservatieve achterban, was niet bang om mee te wegen in netelige culturele kwesties – zelfs voordat ze in oktober vorig jaar de gelijkheidsopdracht op zich nam.

Badenoch vertelde woensdag aan dezelfde commissie dat de ministers zich blijven inzetten voor de invoering van langverwachte wetgeving die conversietherapie beteugelt – de algemeen in diskrediet gebrachte praktijk om iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit te veranderen – en zei dat er momenteel een wetsvoorstel wordt opgesteld.

“Dit is geen deugd-signalerende, fly-by-night-wetgeving die problemen zal veroorzaken”, zei ze als verklaring voor de vertraging, die is bekritiseerd door LGBTQ + -campagnevoerders.