Kelsea Ballerini ist eine blonde Bombe in einem langbeinigen rosa Kleid, als sie es sich auf dem roten Teppich bei den CMA Awards in Nashville mit ihrem Freund Chase Stokes gemütlich macht

GEWINNER DER CMA Awards 2023







Entertainer des Jahres

Luke Combs

Chris Stapleton

Carrie underwood

Morgan Wallen

GEWINNER: Lainey Wilson

Queen: Lainey Wilson war die größte Gewinnerin des Abends und erhielt FÜNF, darunter die höchste Auszeichnung als Entertainerin des Jahres

Single des Jahres

GEWINNER: „Fast Car“ – Luke Combs (Produzenten: Luke Combs, Chip Matthews, Jonathan Singleton, Mix Engineer: Chip Matthews)

„Heart Like A Truck“ – Lainey Wilson (Produzent: Jay Joyce, Mix-Techniker: Jason Hall, Jay Joyce)

„Need A Favour“ – Jelly Roll (Produzent: Austin Nivarel, Mix Engineer: Jeff Braun)

„Next Thing You Know“ – Jordan Davis (Produzent: Paul DiGiovanni, Mix Engineer: Jim Cooley)

„wait in the Truck“ – HARDY (feat. Lainey Wilson) (Produzenten: HARDY, Joey Moi, Jordan Schmidt, Derek Wells, Mix Engineer: Joey Moi)

Album des Jahres

„Ashley McBryde präsentiert: Lindeville“ – Ashley McBryde

GEWINNER: „Bell Bottom Country“ – Lainey Wilson

„Werde alt“ – Luke Combs

„Eine Sache nach der anderen“ – Morgan Wallen

„Rolling Up the Welcome Mat“ – Kelsea Ballerini

Musikalisches Event des Jahres

„Save Me“ – Jelly Roll (mit Lainey Wilson) (Produzenten: Zach Crowell, David Ray Stevens)

„She Had Me At Heads Carolina (Remix)“ – Cole Swindell & Jo Dee Messina (Produzent: Zach Crowell)

„Thank God“ – Kane Brown (mit Katelyn Brown) (Produzent: Dann Huff)

GEWINNER: „Wait in the Truck“ – HARDY (feat. Lainey Wilson) (Produzenten: HARDY, Joey Moi, Jordan Schmidt, Derek Wells)

„We Don’t Fight Anymore“ – Carly Pearce (mit Chris Stapleton) (Produzenten: Shane McAnally, Josh Osborne, Carly Pearce)

Musiker des Jahres

Jenee Fleenor

Paul Franklin

Rob McNelley

Derek Wells

Charlie Worsham

Gesangsduo des Jahres

Brooks & Dunn

GEWINNER: Brothers Osborne

Maddie & Tae

Dan + Shay

Der Krieg und der Vertrag

Lied des Jahres

GEWINNER: „Fast Car“ – Songwriter: Tracy Chapman

„Heart Like A Truck“ – Songwriter: Trannie Anderson, Dallas Wilson, Lainey Wilson

„Next Thing You Know“ – Songwriter: Jordan Davis, Greylan James, Chase McGill, Josh Osborne

„Tennessee Orange“ – Songwriter: David Fanning, Paul Jenkins, Megan Moroney, Ben Williams

„Wait in the Truck“ – Songwriter: Renee Blair, Michael Hardy, Hunter Phelps, Jordan Schmidt

Sängerin des Jahres

Kelsea Ballerini

Miranda Lambert

Ashley McBryde

Carly Pearce

GEWINNER: Lainey Wilson

Sänger des Jahres

Luke Combs

Biskuitrolle

Cody Johnson

GEWINNER: Chris Stapleton

Morgan Wallen

Gesangsgruppe des Jahres

Dame A

Kleine große Stadt

Mittelland

GEWINNER: Old Dominion

Zac Brown Band

Neuer Künstler des Jahres

Zach Bryan

GEWINNER: Jelly Roll

Parker McCollum

Megan Moroney

Hailey Whitters

Inspiration: Jelly Roll war ein großer Gewinner, da er zum neuen Künstler des Jahres gekürt wurde und eine energiegeladene Rede hielt

Musikvideo des Jahres

„Light On In The Kitchen“ – Ashley McBryde (Regie: Reid Long)

„Memory Lane“ – Old Dominion (Regisseure: Mason Allen, Nicki Fletcher)

„Need A Favour“ – Jelly Roll (Regie: Patrick Tohill)

„Next Thing You Know“ – Jordan Davis (Regie: Running Bear)

GEWINNER: „Wait in the Truck“ – HARDY (feat. Lainey Wilson) (Regie: Justin Clough)