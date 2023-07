„Ich habe in den letzten Jahren, als ich zu mir selbst aufgewacht bin und wirklich in meine Weiblichkeit eingetreten bin, gemerkt, dass ich wirklich offen dafür bin, mehr von mir selbst zu entdecken“, erzählte Kelsea StyleCaster über ihre Entwicklung. „Ich denke, dass sich das auf viele verschiedene Arten in meinem Leben niederschlägt, vor allem aber durch die Mode, durch Offenheit und durch die Erkenntnis, dass es eine andere Möglichkeit ist, sich auszudrücken und zu spielen. Ich befinde mich gerade in einer solchen Saison des Spielens.“

Sie fügte hinzu: „Es gibt diese große energetische Veränderung in dir, bei der du dein kindliches Selbst abwirfst und zu deinem erwachsenen Selbst wirst. Das ist normalerweise von viel Reibung und vielen schwierigen Gesprächen und dem Verlust von Menschen und solchen Dingen umgeben. Aber dann du.“ Geh auf die andere Seite – du sagst: ‚Oh, scheiße, hier bin ich.‘“