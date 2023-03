Achtervolg Stokes En Kelsea Ballerini’s noemen elkaar officieel elkaar.

Na twee maanden terughoudend te zijn geweest te midden van romantische geruchten, de Buitenbanken ster bevestigde dat hij een relatie heeft met de countryzanger.

Tijdens het chatten met Vandaag gastheer Sheinelle Jones op 3 maart knikte Stokes met een simpele “mhm” toen ze verwees naar zijn relatie met Ballerini. En toen Jones de twee een “mooi stel” noemde, antwoordde hij: “Dank je.”

Sterker nog, hij is een bewonderaar van haar en haar muziek. “Absoluut, ik ben een fan”, zei hij. “Ja, wie is er geen fan?”

Stokes, 30, en Ballerini, 29, bezegelden ook hun romance met een kus tijdens het bijwonen van de wedstrijd van de New York Rangers tegen de Ottawa Senators in Madison Square Garden in New York op 2 maart.

“Kelsea en Chase arriveerden aan het einde van de eerste periode”, vertelde een ooggetuige aan E! Nieuws. “Naarmate de nacht vorderde, begonnen ze een beetje gevoeliger te worden: elkaars hand vasthouden, dan zoenen, hij legde zijn hoofd in haar schoot, selfies maken. Ze leken in een erg goede bui te zijn – blij, giechelend en lachend het spel van de New York Rangers.”