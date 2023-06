Kelsea Ballerini wehrt sich kompromisslos gegen ihre Hasser.

Der Country-Star, der kürzlich bei einer Show von einem aus der Menge geworfenen Gegenstand ins Gesicht getroffen wurde, kritisierte sie dafür, dass sie nach dem Vorfall ihre Besorgnis über sichere Räume geäußert hatte. Neben einem Screenshot eines Online-Kommentars, in dem Kelsea sie als „weich“ dafür bezeichnete, sich zu äußern, schrieb Kelsea am 29. Juni in ihren Instagram Stories: „Eine traurige, beängstigende Welt, in der wir leben.“

In einem separaten Beitrag ging der 29-Jährige näher auf die Situation ein. „Jemand hat ein Armband geworfen, es hat mich in die Augen getroffen“, schrieb sie, „und es hat mich eher erschreckt als verletzt.“

Und während Kelsea den Fans versicherte, dass es ihr „gut“ gehe, bemerkte sie: „Wir alle haben Auslöser und Schichten von Ängsten, die viel tiefer liegen als das, was gezeigt wird, und deshalb bin ich von der Bühne gegangen, um mich zu beruhigen und sicherzustellen, dass ich selbst, die Band und die Crew und die …“ Die Menge fühlte sich alle sicher, weiterzumachen.