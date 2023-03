Keke Palmer deelt een bericht speciaal voor alleenstaande ouders.

De Nee actrice, die onlangs zoon verwelkomde Leodis Andrelton Jackson met vriendje Dario Jacksonplaatste op 3 maart een oprecht eerbetoon op Instagram, waarin ze terugblikte op haar eerste paar dagen van het moederschap.

“Ik kwam hier alleen maar om te zeggen: als je een alleenstaande ouder bent, trek dan je cake tevoorschijn”, zei de 29-jarige Keke in de clip. “Sterker nog, knip je engelenvleugels af, want ik weet niet hoe jullie het doen. En ik wil echt niet dat dit klinkt als toegeven, of zoiets, want ik weet dat er een miljoen en één reden is. waarom iemand een alleenstaande ouder wil zijn of een alleenstaande ouder is geworden.”

Toen ze opmerkte dat alleenstaande ouders misschien ‘iemand hebben verloren’, ‘niet met iemand willen omgaan’ of de rol als hun eigen ‘keuze’ op zich hebben genomen, werd Keke emotioneel toen ze sprak over moeder zijn van haar eerste kind.