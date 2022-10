Keke Palmer, Joe Alwyn & More Stars bei der TIME 100 Next Gala

Uhr : Cardi B verteidigt sich, „TIME’s“ 100 einflussreichste Personen & mehr – Ganze Folge

Es gibt keine bessere Zeit als die Gegenwart, um die Innovatoren von morgen zu würdigen.

Deshalb Keke Palmer, Jennette McCurdy und mehr wurden geehrt ZEIT 100 Nächste Gala für das, was die angesehene Publikation als „außergewöhnliche Bemühungen, unsere Welt zu gestalten – und unsere Zukunft zu definieren“ beschrieb.

Am 25. Oktober mögen die Preisträger Lili Collinsder kürzlich die Dreharbeiten zur dritten Staffel von beendet hat Emily in Paris, stieg für eine Nacht der Feier in den SECOND Floor in New York City. Auch auf dem roten Teppich gesichtet: Bridgeton ausbrechen Simon Ashley und Joe Alwynder von einem Freund gelobt wurde Ryan Reynolds in seinem ZEIT 100 Nächstes Profil.

„Ich kenne Joe Alwyn seit sechs Jahren – und das ist lange genug, um jemandes Herz zu sehen“, schrieb Ryan und bezog sich scheinbar auf die Zeitspanne Gespräche mit Freunden Der Schauspieler war auch in einer Beziehung mit Taylor Swift. „Lange genug, um zu wissen, ob sie aus gutem Stoff sind oder nicht. Und Joe Alwyn ist aus gutem Stoff.“