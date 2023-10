Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

LONDON – Keir Starmer bekräftigte am Dienstag trotz offener Revolte auf der Vorderbank der oppositionellen Labour Party seine Position zum Krieg zwischen Israel und der Hamas.

In einer Rede im Chatham House Think Tank für Außenpolitik lehnte Starmer Forderungen ab, einen Waffenstillstand in Gaza zu fordern, und sagte, dies würde Hamas-Kämpfer nur „ermutigen“, einen weiteren Angriff zu starten.

In der vergangenen Woche haben sich ein Dutzend Labour-Frontmänner der vereinbarten Parteilinie in dem Konflikt widersetzt und einen Waffenstillstand gefordert.

Dutzende Labour-Abgeordnete, darunter auch einige Mitglieder des Schattenkabinetts, haben sich privat bei Starmers Büro für eine Änderung seiner Position eingesetzt und gewarnt, dass die Partei erhebliche Unterstützung seitens der britischen muslimischen Gemeinschaft verliert.

Der schottische Labour-Chef Anas Sarwar und die Bürgermeister von London und Greater Manchester, Sadiq Khan und Andy Burnham, schlossen sich letzte Woche den Forderungen nach einem Waffenstillstand an.

Aber Starmer warnte am Dienstag, dass ein Waffenstillstand „jeden Konflikt in dem Staat, in dem er gerade stattfindet, immer einfriert“. Und während wir sprechen, würde dies der Hamas die Infrastruktur und die Fähigkeiten geben, um die Art von Angriff durchzuführen, die wir am 7. Oktober gesehen haben.“

„Die Hamas wäre ermutigt und würde sich sofort auf künftige Gewalt vorbereiten“, sagte er.

Starmer argumentierte, dass Labours derzeitige Haltung, humanitäre „Pause“ in den Kämpfen zu fordern, „der einzig glaubwürdige Ansatz“ sei.

Er ermahnte die Schattenminister, sich an die Linie zu halten, und sagte, dass er die kollektive Verantwortung „äußerst ernst“ nehme.

Auf wiederholten Druck von Reportern, warum Schattenminister nicht bestraft würden, weil sie von der Position der Partei abgewichen seien, sagte Starmer, er sei „sensibel“ mit ihnen umgegangen und müsse verhältnismäßig reagieren.

Der Labour-Chef sagte, Israel müsse im Rahmen des Völkerrechts handeln. Er betonte die Notwendigkeit „der dringenden Linderung des palästinensischen Leids“ und forderte „kristallklare Garantien“, dass Menschen, die aus ihrer Heimat in Gaza fliehen, schnell zurückkehren können.

Er argumentierte, dass die Versorgung der Bürger in Gaza mit Wasser, Medikamenten, Strom und Treibstoff „nicht von Israel blockiert werden darf“.

Starmer lehnte es jedoch ab, zu sagen, ob Israel sich derzeit an das Völkerrecht halte, und sagte, diese Angelegenheit werde „zu gegebener Zeit entschieden“.

„Wichtiger Eingriff“

Rund zwei Dutzend Menschen versammelten sich am Dienstagmorgen vor dem Chatham House, um gegen die Position der Labour-Partei zu protestieren und Starmer zu drängen, einen Waffenstillstand zu unterstützen. Unter ihnen war James Schneider, der Pressesprecher des ehemaligen Labour-Chefs Jeremy Corbyn war.

Ein Sprecher der linken Kampagnengruppe Momentum sagte, Starmers „Unterstützung für mehr Krieg, mehr Bombenangriffe und mehr palästinensische Todesfälle stehe in keinem Zusammenhang mit seiner eigenen Partei und der breiten Öffentlichkeit, die mit überwältigender Mehrheit einen sofortigen Waffenstillstand befürworte.“

Aber Mike Katz, nationaler Vorsitzender der Jewish Labour Movement, einem Mitglied der Partei, begrüßte das, was er als „wichtige Intervention“ von Starmer bezeichnete, die „klare Führung“ gezeigt habe.

„Abgeordnete und andere sollten darüber nachdenken, wie sie das gewünschte Ergebnis in Gaza am besten erreichen und wie sie die Spannungen in der Bevölkerung auf unseren Straßen abbauen können, und sich hinter seiner Position zusammenschließen“, fügte Katz hinzu.

Starmers Rede findet statt, nachdem der Corbynit-Abgeordnete Andy McDonald am Montag wegen Äußerungen bei einer pro-palästinensischen Protestkundgebung von der Labour-Partei suspendiert wurde.

McDonald hatte der Menge gesagt: „Wir werden nicht ruhen, bis wir Gerechtigkeit haben.“ Bis alle Menschen, Israelis und Palästinenser, zwischen Fluss und Meer in friedlicher Freiheit leben können.“ Der Ausdruck „zwischen Fluss und Meer“ wurde mit Aufrufen zur Zerstörung Israels in Verbindung gebracht.

Ein Labour-Sprecher sagte, die Kommentare seien „zutiefst beleidigend, insbesondere in einer Zeit des zunehmenden Antisemitismus, der jüdische Menschen um ihre Sicherheit fürchten lässt.“