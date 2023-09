LONDON – Der Chef der britischen Labour-Partei, Keir Starmer, sagte, er habe „keine Absicht“, die Drogengesetze im Land zu ändern, falls seine Partei bei den nächsten Wahlen gewinnt.

Im Gespräch mit Anne McElvoy, der Moderatorin des neuen Power Play-Podcasts von POLITICO, sagte Oppositionsführer Starmer: „Andere Länder werden andere Ansätze verfolgen als traditionell, aber unser Ansatz ist festgelegt und selbst innerhalb der Labour Party nicht wirklich Gegenstand großer Debatten.“

Doch einige in der Partei fordern genau das.

Anfang des Jahres sagte der Labour-Politiker und ehemalige britische Innenminister David Blunkett im Westminster Insider-Podcast von POLITICO, dass es eine „offene Debatte“ darüber geben sollte, wie Opfer von Drogenmissbrauch behandelt werden, und forderte Starmer auf, eine Untersuchung zur Entkriminalisierung von Drogen einzuleiten. Unterdessen hat der Labour-Bürgermeister von London, Sadiq Khan, Pilotprojekte vorgestellt, um die strafrechtliche Verfolgung junger Menschen, die in einigen Londoner Bezirken mit Cannabis erwischt werden, zu beenden.

Sie sind mit ihrer veränderten Einstellung zur Drogenkonsumpolitik nicht allein. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau, der am vergangenen Wochenende in Montreal Gastgeber eines Treffens fortschrittlicher Führer war, an dem auch Starmer teilnahm, hat Reformen zur Legalisierung des Verkaufs und Konsums von Cannabis eingeführt. Mehrere US-Bundesstaaten haben einen ähnlichen Ansatz gewählt. In unserer näheren Heimat hat Deutschland kürzlich ein Gesetz zur Liberalisierung seiner Cannabisgesetze verabschiedet.

Aber Starmer bestand darauf, dass er andere Prioritäten haben würde, wenn seine Partei die nächsten britischen Parlamentswahlen gewinnen würde, die für 2024 erwartet werden. „Wir werden eine Menge zu tun haben“, sagte er. „Ich werde mich voll und ganz auf die fünf Regierungsmissionen konzentrieren, die ich mir vorgenommen habe. Und für viel anderes haben wir leider nicht die Bandbreite.“

In einem ausführlichen Interview über seine Herangehensweise an globale Angelegenheiten sagte der Labour-Chef auch, dass eine seiner Prioritäten „die Wiederherstellung des Vereinigten Königreichs und seines Rufs auf der Weltbühne“ sein werde.

Starmer, der sich für den Verbleib Großbritanniens in der EU einsetzte, fügte hinzu: „Ich halte es für falsch zu glauben, dass die einzige Möglichkeit, einflussreich zu sein oder eine Rolle auf der Weltbühne zu spielen, darin besteht, in die EU zurückzukehren.“ Ich denke nicht, dass das richtig ist. Und wenn man sich anschaut, was zum Beispiel im Sicherheitsbereich passiert ist, insbesondere in den letzten 18 Monaten seit dem Ukraine-Konflikt, dann war der Anker eigentlich die NATO und nicht die EU.“

Das vollständige Interview mit Keir Starmer in der ersten Folge von Power Play können Sie hier und auf allen Podcast-Plattformen hören.