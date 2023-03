LONDEN – Keir Starmer overweegt naar verluidt Sue Gray in dienst te nemen, de hoge ambtenaar die onderzoek deed naar partijen in de regering van Boris Johnson die de regels van de pandemie doorbraken, als zijn stafchef.

Noch Labour, noch het Cabinet Office ontkende een rapport van Sky News dat de Labour-leider – die volgens de huidige peilingen wel eens de volgende premier van het VK zou kunnen worden – overweegt Gray voor het optreden te benoemen.

Gray, momenteel in een topfunctie bij het Cabinet Office, was lange tijd hoofd van de afdeling ‘fatsoen en ethiek’ en werd ooit door een hoge minister de persoon genoemd die echt ‘Groot-Brittannië bestuurt’. Ze kreeg de taak om meerdere meldingen te onderzoeken van het overtreden van lockdown-regels in het hart van Johnson’s regering in het zogenaamde “Partygate” -schandaal, en produceerde een vernietigend rapport over haar bevindingen.

Een woordvoerder van Labour zei alleen: “Het proces is aan de gang, niemand heeft de baan aangeboden gekregen.” Labour-voorzitter Anneliese Dodds zei tegen Sky’s Sophy Ridge: “Ik ga geen commentaar geven op HR-kwesties”, maar voegde eraan toe: “We vinden heel veel mensen uit een hele reeks verschillende lagen van de bevolking die nu contact willen maken met de Arbeiderspartij.”

Het rapport heeft al tot woede geleid bij senior conservatieven, die aan POLITICO’s London Playbook vertelden dat ze nu de motieven van Gray in twijfel trokken. Ze wezen erop dat haar rapport over lockdown-feesten een factor was in de uiteindelijke ondergang van Johnson. Een senior Tory zei: “Dit is een duizelingwekkende onthulling die de kabinetssecretaris volledig moet onderzoeken. En niet de gebruikelijke witwas – een goed onderzoek, aangezien dit de onpartijdigheid van het ambtenarenapparaat in twijfel trekt.

In een reactie zei een Labour-functionaris – wederom het verhaal niet ontkennend –: “Ik ben geschokt, geschokt dat Playbook een Tory heeft kunnen vinden die bereid is een toegewijde ambtenaar aan te vallen.”