Berlin. Nach der parteiinternen Kritik an seinen Äußerungen zum Umgang mit der AfD in den Kommunen lehnte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten in Städten und Gemeinden ab. Am Montag schrieb er auf Twitter: „Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Es gilt der Beschluss der CDU. Auch auf kommunaler Ebene wird es keine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD geben.“

Dagegen twitterte Merz am Sonntagabend: „Das Thema Zusammenarbeit mit der AfD betrifft die gesetzgebenden Organe, also im Europaparlament, im Bundestag und in den Landtagen.“ Dies entsprach der Linie, die er zuvor im ZDF-Sommerinterview vertreten hatte.

Dort sagte Merz, Kommunalpolitik sei etwas anderes als Landes- und Bundespolitik. Wenn die AfD in Thüringen einen Landrat und in Sachsen-Anhalt einen Oberbürgermeister gewählt hat, dann handelt es sich um demokratische Wahlen. „Das müssen wir akzeptieren. Und natürlich müssen die Kommunalparlamente nach Wegen suchen, Stadt, Land und Landkreis gemeinsam zu gestalten.“

