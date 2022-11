„Keine Zeit für Vereinfachungen“: FDP widersetzt sich Koalitionspartnern bei Einbürgerung

Die Ampel-Parteien hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, die Einbürgerung zu erleichtern. Der Innenminister treibt das Thema nun voran. Doch die FDP tritt auf die Bremse.

Die FDP lehnt die von Innenministerin Nancy Faeser initiierte Einbürgerungsreform ab. „Jetzt ist nicht die Zeit, das Staatsangehörigkeitsrecht zu vereinfachen“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Montag der „Rheinischen Post“. „Bisher gab es keinerlei Fortschritte bei der Rückführung von Menschen und der Bekämpfung der illegalen Migration.“ Die Koalition dürfe nicht den „zweiten Schritt vor dem ersten“ machen.

Mit Blick auf die Pläne des SPD-Politikers Faeser, Einbürgerungen zu beschleunigen, sagte DJir-Sarai, die Verleihung der Staatsbürgerschaft sei das Ergebnis einer gelungenen Integration in die deutsche Gesellschaft. „Man darf nicht am Anfang des Integrationsprozesses stehen.“

SPD, Grüne und FDP hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass Ausländer in Deutschland leichter die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können. Bundesinnenministerin Nancy Faeser treibt das Thema nun voran. Ein Gesetzesentwurf des Innenministeriums sieht vor, dass insbesondere Menschen, die bereits mehrere Jahre in diesem Land leben, leichter deutsche Staatsbürger werden können.

CDU: Einen deutschen Pass nicht „abwerten“.

In einem Gastbeitrag für den „Tagesspiegel“ hatte Faeser gefordert, Ausländer mit einem qualifizierten Aufenthaltsrecht nach fünf statt wie bisher nach acht Jahren einbürgern zu können. Für besonders gut integrierte Personen gilt eine Frist von drei Jahren. „Mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht schaffen wir deshalb Anreize zur Integration, statt Hürden aufzubauen und lange Wartezeiten zu fordern“, schrieb der Innenminister.

Auch die Union kritisierte die Pläne des Innenministers. Der deutsche Pass dürfe nicht entwertet werden, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja der „Rheinischen Post“. Es muss weiterhin gelten: „Erst Integration, dann Staatsbürgerschaft“.