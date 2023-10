Beim FC Bayern hat das lange Warten auf den Kapitän ein Ende. Manuel Neuer kehrt nach langer Rehabilitation nach einer Skiverletzung am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Himmel) zurück ins Tor des FC Bayern. Gegen Darmstadt 98 wollen die Münchner ihrer Nummer eins ein siegreiches Comeback geben und im Rennen um den Spitzenplatz mitmischen. „Er freut sich darauf! Wir freuen uns! Und es gibt bestimmt noch ein paar weitere, die sich darauf freuen“, sagte Trainer Thomas Tuchel im Vorfeld.

Neben den Münchnern ist am Samstagnachmittag auch der VfB Stuttgart gefordert. Die Schwaben könnten mit einem Sieg gegen Hoffenheim zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze springen. Allerdings muss Trainer Sebastian Hoeneß auf Goalgetter Serhou Guirassy verzichten. Gleichzeitig will Union Berlin mit einem Auswärtssieg in Bremen die Krise beenden. Gladbach spielt auch gegen Heidenheim und Augsburg empfängt Wolfsburg.

Live: Die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag

Im Spitzenspiel am Samstagabend trifft RB Leipzig auf den 1. FC Köln (18.30 Uhr, Sky). Am Sonntag sind vier Europacup-Teilnehmer gefordert: Zunächst empfängt Eintracht Frankfurt nach dem Torfest gegen Helsinki den unter der Woche ebenfalls siegreichen Vizemeister Borussia Dortmund (15.30 Uhr). Anschließend trifft Spitzenreiter Bayer Leverkusen auf den SC Freiburg (17.30 Uhr).