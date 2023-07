Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

Es begann alles so vielversprechend.

Im März 2022 richtete das Europäische Parlament einen Sonderausschuss zu COVID-19 ein, angetrieben von dem Wunsch, eine gewisse demokratische Rechenschaftspflicht für Entscheidungen wiederherzustellen, bei denen die europäischen Gesetzgeber das Gefühl hatten, dass sie außen vor gelassen wurden.

Die Zeit schien reif für einen Transparenzschub. Nur wenige Wochen zuvor hatte der Europäische Bürgerbeauftragte die Kommission dafür gerügt, dass sie nicht nach Textnachrichten gesucht habe, die angeblich zwischen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla im Vorfeld der Unterzeichnung des größten Impfstoffvertrags der EU ausgetauscht worden seien.

Und die Ernennung der Dieselgate-Ermittlerin des Parlaments, der belgischen Europaabgeordneten Kathleen Van Brempt, zur Leiterin des Sonderausschusses signalisierte, dass sie es ernst meinten.

Doch 16 Monate später wissen wir nichts mehr über die mysteriösen Texte und das Wenige, was wir über die Impfstoffverträge wissen, stammt aus Medienlecks.

Was ist passiert?

Zur Verschwiegenheit verpflichtet

Am 30. Mai dieses Jahres, etwas mehr als eine Woche vor der letzten Sitzung, wurde eine ausgewählte Gruppe von Europaabgeordneten im COVID-19-Ausschuss des Europäischen Parlaments zur Geheimhaltung und zur Geheimhaltung verpflichtet über die Ergebnisse eines neuen Impfstoffs informiert Deal der Europäischen Kommission mit dem US-Pharmariesen Pfizer.

Den Teilnehmern war es nicht gestattet, Notizen zu machen oder ihre Mobiltelefone in den Besprechungsraum zu bringen. Seine Existenz wurde sogar vor anderen Gesetzgebern im COVI-Ausschuss geheim gehalten. Der Assistent eines Europaabgeordneten, der nicht zu der Sitzung eingeladen war, sagte, dass sie durch Zufall von der Sitzung erfahren hätten, als sie einen Kollegen trafen, der darüber sprach.

Im Rahmen des Treffens wurden die Teilnehmer von Pierre Delsaux, dem Leiter der Europäischen Behörde für die Vorbereitung und Reaktion auf gesundheitliche Notfälle (HERA), informiert, wie zwei im Raum anwesende Personen berichteten, denen Anonymität gewährt wurde, weil sie vertrauliche Informationen preisgaben.

Delsaux informierte die Abgeordneten über Einzelheiten zu Aktualisierungen des EU-Megavertrags für den Kauf von Pfizer/BioNTech-Impfstoffen für 2021, der die Union in Schwierigkeiten gebracht hatte 1,1 Milliarden Dosen. HERA hatte Verhandlungen geführt, um die Zahl der Impfstofflieferungen des US-Pharmariesen zu reduzieren, nachdem EU-Länder mit einem Überangebot zu kämpfen hatten.

Es war das zweite dieser geheimen Treffen. Die erste, zum gleichen Thema und auch mit Delsaux von HERA, fand noch während der Verhandlungen statt, bevor der Deal am 26. Mai abgeschlossen wurde.

Das vertrauliche Treffen markierte eine ironische Kehrtwende für einen Ausschuss, der Transparenz zu einer Art Visitenkarte gemacht hatte.

Der zeitlich begrenzte COVID-Ausschuss wurde im März 2022 ins Leben gerufen, um die Lehren aus der Reaktion der Europäischen Union auf die COVID-19-Pandemie zu untersuchen und Empfehlungen für die Zukunft abzugeben.

Transparenz war ein Dauerthema. Im vergangenen Jahr kämpften die Abgeordneten im Ausschuss darum, Licht ins Dunkel zu bringen Verhandlungen zwischen der Europäischen Kommission und Pfizer, insbesondere die unklaren Umstände im Zusammenhang mit den Vorverhandlungen über den größten Deal der Union, bei denen Berichten zufolge ein Textnachrichtenaustausch zwischen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem Vorstandsvorsitzenden von Pfizer Albert Bourla stattfand.

Es war derselbe Vertrag, der im Mai geändert wurde.

Das Komitee lud sowohl Bourla als auch von der Leyen zu öffentlichen Auftritten vor dem Gesetzgeber ein. In beiden Fällen wurden ihre Bemühungen vereitelt; Bourla weigerte sich zweimal (der Ausschuss hat keine rechtliche Befugnis, das Erscheinen eines Gastes zu erzwingen), während von der Leyens Einladung von der Konferenz der Präsidenten des Parlaments abgewehrt wurde, was ihr erlaubte, unter vier Augen mit den Spitzenpolitikern des Parlaments zu sprechen.

COVI, wie das Komitee genannt wird, beantragte außerdem Zugang zu ungeschwärzten Impfstoffverträgen – eine Forderung, der sich Pfizer widersetzte.

Im weiteren Verlauf der Arbeiten wurde die Transparenz der Impfstoffverträge zu einem Brennpunkt in den Verhandlungen über den Bericht des Ausschusses über die gewonnenen Erkenntnisse. Die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP), der von der Leyen angehört, versuchte, das Thema herunterzuspielen. Aber alle anderen Gruppen versuchten, eine starke Sprache einzubeziehen.

Die Fraktion der Sozialisten und Demokraten (S&D) brachte Änderungsanträge ein, die „den Mangel an Transparenz in den Verhandlungen anprangern“. Sie forderten die Kommission außerdem auf, sowohl die vollständige als auch die ungeschwärzte Fassung der Verträge zu veröffentlichen und die Umstände der Verhandlungen zu klären.

In die Dunkelheit

Am Ende wurde es still. Die ausgewählte Gruppe von Abgeordneten informierte sich über die aktualisierten Vertragsbedingungen, denen zugestimmt wurde „feierliche Erklärungen“ zu unterzeichnen, in denen sie versprachen, keine Informationen aus den Treffen weiterzugeben. Diese Formulare sind nicht üblich, aber drei Parlamentsbeamte mit Kenntnissen des internationalen Handelsausschusses, denen Anonymität gewährt wurde, um über vertrauliche Verfahren zu sprechen, sagten, dass sie in der Vergangenheit ähnliche Dokumente unterzeichnet hätten.

Bei den COVI-Sitzungen wurde den Teilnehmern – darunter Ausschussvorsitzender Van Brempt, die Ausschusskoordinatoren der Fraktionen des Parlaments und Fraktionsassistenten – kein Zugang zum geänderten schriftlichen Vertrag selbst gewährt. Stattdessen wurden sie mündlich über Details informiert, darunter auch solche, die der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt worden waren, wie einer der Teilnehmer des Treffens oben Anonymität gewährte erklärt.

Dazu gehörten die neuen Impfstoffmengen im geänderten Abkommen, die nach Angaben des Sitzungsteilnehmers von 450 Millionen Impfstoffdosen, die in diesem Jahr geliefert werden sollten, auf 260 Millionen Dosen über einen Zeitraum von vier Jahren reduziert wurden. POLITICO konnte diese Zahl nicht bestätigen.

Van Brempt von der S&D sagte in einer Stellungnahme ihres Büros als Antwort auf eine Bitte um Stellungnahme von POLITICO, dass die Tatsache, dass HERA bereit sei, die Abgeordneten über den Stand der Verhandlungen zu informieren, positiv sei. Sie fügte jedoch hinzu, dass „das umfassendere Problem der mangelnden Transparenz der Verträge zwischen der EU und Impfstoffherstellern für die breite Öffentlichkeit nicht gelöst wird.“

Die Verweise auf Transparenz im Abschlussbericht des Ausschusses wurden abgeschwächt, was möglicherweise auf die Notwendigkeit zurückzuführen ist, den rechtsextremen Gruppen, die die Frage der Impfstoffverhandlungen mit Nachdruck vorantreiben, nicht noch mehr Munition zu geben.

Stattdessen bedauert der Bericht, der im Ausschuss angenommen wurde, „die mangelnde Transparenz“ während der Verhandlungen, sagt jedoch, dass dies „teilweise durch die Achtung des Rechts auf Vertraulichkeit gerechtfertigt“ worden sei.

Und weg ist der Aufruf, die vollständigen und ungeschwärzten Verträge zu veröffentlichen.

In dem Bericht heißt es, dass den Abgeordneten „ohne weitere Verzögerung“ nicht redigierte Fassungen der Verträge ausgehändigt werden sollten. Für die breite Öffentlichkeit gilt jedoch der Aufruf, dies zu tun, „wenn es rechtlich möglich ist“.

Es liegt nun am gesamten Europäischen Parlament, voraussichtlich im Juli über den COVI-Bericht abzustimmen, was ein etwas enttäuschendes Ende für den Ausschuss bedeutet.