LASIK, auch bekannt als Augenlasern, ist zu einer beliebten Option für viele Menschen geworden, die bereit sind, ihre Brille oder Kontaktlinsen endgültig loszuwerden, aber die große Frage ist: Ist es das Richtige für Sie? Schließlich handelt es sich bei der LASIK immer noch um eine Operation, die mit einigen Risiken verbunden ist. Die gute Nachricht ist, dass eine LASIK-Augenoperation eine hohe Erfolgsquote hat und viele Menschen sagen, dass sie ihren Lebensstil verbessert hat.

Wir haben mit einigen Augenärzten gesprochen, um zu besprechen, für wen LASIK am besten geeignet ist, was Sie erwarten können und welche Vor- und Nachteile es hat.

Was ist eine Augenlaseroperation?

LASIK gibt es schon seit vielen Jahren und wurde 1999 von der US-amerikanischen Food and Drug Administration zugelassen. Der 10-minütige Eingriff gilt als elektive Operation und wird daher nicht von der Versicherung übernommen (dazu später mehr).

„Bei der LASIK wird mit einem Laser ein Hornhautlappen erzeugt und mit einem anderen Laser die Hornhaut unter dem Lappen umgeformt“, erklärt Dr. Michael Brusco, ein staatlich geprüfter Augenarzt, der sich auf LASIK-Augenchirurgie spezialisiert hat. Er fügt hinzu, dass die meisten Patienten mit dem Eingriff einen dauerhaften Erfolg sehen und nie wieder auf eine Brille angewiesen sind.

Beratung zur LASIK-Augenchirurgie

Der erste Schritt zur LASIK-Operation ist ein Beratungsgespräch mit dem Chirurgen, der prüft, ob Sie für den Eingriff geeignet sind. Sie werden gemeinsam mit Ihrem Arzt eine gründliche Augenuntersuchung durchführen, um festzustellen, ob Ihre Augen gesund genug für die Operation sind.

„Zusätzlich führt der Arzt eine Refraktion („1- oder 2-Test“) durch, um festzustellen, ob das Sehvermögen stabil genug für eine Operation ist“, erklärt Brusco. Solange das Sehvermögen stabil und die Augen gesund sind, kommt eine LASIK für den Patienten in Betracht.

Dr. Brian Boxer Wachler, Augenarzt und medizinischer Gutachter bei All About Vision, sagt, dass der Erfolg dieser Operation von einigen Faktoren abhängt. „Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, hängt alles von der Erfahrung des Chirurgen, der richtigen Patientenauswahl und davon ab, ob die Verschreibung im richtigen Bereich liegt.“

LASIK wird in der Regel für Patienten mit Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder Astigmatismus empfohlen. In schweren Fällen von verschwommenem Sehen, Kurzsichtigkeit und/oder Astigmatismus kann der Arzt jedoch ein anderes Verfahren vorschlagen, beispielsweise EVO ICL. Die implantierbare Collamer-Linse von EVO ist ein refraktives Implantat, das zur Verbesserung von Kurzsichtigkeit und Astigmatismus beiträgt.

Ein weiterer Aspekt, auf den Ärzte achten, ist Ihr Alter. „Normalerweise führen wir bei Personen unter 18 Jahren keine LASIK durch, da sich deren Sehstärke oft nicht stabilisiert hat“, sagt Wachler. Ebenso ist LASIK für Patienten über 50 möglicherweise nicht die beste Option.

„Für Patienten über 50 empfehle ich eine andere Art von Verfahren, den sogenannten individuellen Linsenersatz, da dadurch die Fern-, Mittel- und Nahsicht gleichzeitig korrigiert werden kann“, sagt Brusco.

Andrei Orlov/Getty Images

Kosten und Tag des Eingriffs

Wenn Sie ein geeigneter Kandidat für eine LASIK-Augenoperation sind, ist es wichtig zu wissen, dass diese in der Regel nicht von Ihrer Versicherung abgedeckt wird, da es sich um eine elektive Operation handelt und sie medizinisch nicht notwendig ist, sodass von Ihnen erwartet wird, dass Sie die Kosten aus eigener Tasche bezahlen. Die Preise variieren, aber Sie können damit rechnen, in einer seriösen Praxis durchschnittlich etwa 2.500 bis 4.000 US-Dollar pro Auge zu zahlen. Einige Versicherungen bieten jedoch Rabatte oder Sonderangebote an, daher kann es nicht schaden, nachzufragen. Denken Sie daran, dass Sie bei einem Verfahren wie diesem nicht sparen möchten. Gehen Sie also vorsichtig vor, wenn eine Einrichtung Preise anbietet, die zu gut erscheinen, um wahr zu sein.

Einer der Aspekte, die LASIK so attraktiv machen, ist, dass der Prozess nicht zeitaufwändig ist. „Am Tag des Eingriffs sollte der Patient damit rechnen, etwa eine Stunde in der Einrichtung zu verbringen, aber die meiste Zeit verbringt er mit Warten und Durchgehen der Anweisungen“, sagt Brusco. In der Regel werden vor der Operation Betäubungsmittel oder betäubende Tropfen eingesetzt und den Patienten wird empfohlen, auf Kontaktlinsen zu verzichten und stattdessen eine Brille zu tragen. Der Eingriff selbst dauert nur 10 Minuten, aber Sie müssen sich danach von jemandem nach Hause fahren lassen, da Ihre Sicht getrübt sein wird.

„Sie können damit rechnen, dass sich Ihr Sehvermögen innerhalb von 12 Stunden erheblich verbessert, aber fast alle Patienten sehen gut genug, um am nächsten Tag Auto zu fahren und zu arbeiten“, sagt Brusco. Innerhalb weniger Tage können Sie davon ausgehen, dass Ihre Augen vollständig geheilt sind. Ärzte empfehlen den Patienten jedoch, etwa eine Woche lang anstrengende körperliche Aktivitäten zu vermeiden. Mit Folgeterminen können Sie am nächsten Tag, dann eine Woche, einen Monat, drei Monate und sechs Monate nach der Operation rechnen.

Die Nachteile einer LASIK-Augenoperation

Vorausgesetzt, Sie haben vor der LASIK-Augenoperation den ordnungsgemäßen Überprüfungsprozess durchlaufen, können Sie mit einem erfolgreichen Ergebnis rechnen. Es gibt Fälle, in denen es zu Komplikationen kommen kann, etwa zu unerwünschten Veränderungen des Sehvermögens. Wachler sagt, dass dies jedoch sehr selten vorkomme.

Brusco stimmt zu und sagt, dass zwar bei jedem Eingriff Risiken bestehen, diese bei der LASIK jedoch recht selten und minimal seien. Die meisten Risiken einer LASIK sind vorübergehende Nebenwirkungen wie trockene Augen. „Bei fast allen Patienten kommt es nach dem Eingriff zu Augentrockenheit, Blendung oder Lichthöfen, die sich jedoch in der Regel innerhalb weniger Wochen bessern“, sagt er.

Allerdings weist Wachler darauf hin, dass man sich nicht wundern dürfe, wenn sich das Sehvermögen Jahrzehnte später durch altersbedingte Prozesse verändere. „In diesem Fall können verschiedene Arten von Sehkorrekturverfahren durchgeführt werden, um mit dem Altern Schritt zu halten“, sagt er. Mit anderen Worten: Möglicherweise müssen Sie sich später einer weiteren LASIK-Augenoperation unterziehen.

Wie bereits erwähnt, ist nicht jeder der richtige Kandidat für eine LASIK. Wenn Sie zu jung oder über einem bestimmten Alter sind, können Sie disqualifiziert werden. Das Gleiche gilt, wenn bei Ihnen eine zu schwere Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder Hornhautverkrümmung vorliegt.

Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass die LASIK ein teurer Eingriff ist, der nicht von der Versicherung übernommen wird. Der wichtigste Aspekt ist jedoch, sicherzustellen, dass Sie Ihren Arzt mit Bedacht auswählen, wenn Sie sich für die Operation entscheiden. „Ich empfehle nicht, einen Chirurgen nach dem Preis auszuwählen – suchen Sie stattdessen nach dem Besten für Ihre Augen, da Sie nur ein Paar haben“, rät Wachler. Er besteht darauf, dass Sie stattdessen einen Chirurgen aufgrund seiner Erfahrung und seines Rufs auswählen sollten.

Brusco empfiehlt außerdem, nach einer Chirurgenpraxis Ausschau zu halten, der Ihr Wohl am Herzen liegt. „Wenn die Einrichtung, die Sie aufsuchen, nicht alle sechs Arten von Sehkorrekturverfahren anbietet und/oder keine gründlichen Untersuchungen durchführt, können Sie den Patienten nicht effektiv zu dem Verfahren führen, das für ihn am besten ist“, warnt er. „Ich beschäftige mich seit fast 15 Jahren mit Sehkorrekturen und habe aus eigener Erfahrung herausgefunden, dass der Schlüssel zu den bestmöglichen Ergebnissen in der richtigen Auswahl des Patienten und der völligen Konzentration auf die Details liegt.“

Wegbringen

Auch wenn die LASIK im Allgemeinen ein sicheres und wirksames Verfahren ist, sollten Sie dennoch mit Vorsicht vorgehen. Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Möglichkeiten zu recherchieren und einen seriösen Chirurgen zu finden – unabhängig vom Preis. Zögern Sie nicht, Fragen zu stellen, wenn Sie Bedenken hinsichtlich des Verfahrens haben. Schließlich haben Sie nur ein Paar Augen und möchten sicherstellen, dass Sie das bestmögliche Ergebnis erzielen. Wenn Sie nicht der richtige Kandidat für eine LASIK-Augenoperation sind, ist es beruhigend zu wissen, dass Sie andere Optionen in Betracht ziehen können. Wie immer sollten Sie unbedingt einen Fachmann konsultieren, der Ihnen dabei helfen kann, eine fundierte Entscheidung zu treffen, die für Sie am besten ist.