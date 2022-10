Keine königlichen Bewohner: Der Buckingham Palace bleibt vorerst unbewohnt

Windsor Castle und Buckingham Palace stehen seit dem Tod von Queen Elizabeth II. leer – und das könnte noch eine ganze Weile so bleiben. Weder König Karl III. Auch Prinz William und seine Familie sollen über einen baldigen Umzug nachdenken – aus nachvollziehbaren Gründen

An prächtigen Residenzen mangelt es der britischen Königsfamilie wahrlich nicht. Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. Anfang September stehen zwei der berühmtesten Residenzen zumindest in königlicher Hinsicht leer: Windsor Castle und Buckingham Palace. Wie „The Sun“ nun wissen will, soll das noch eine Weile so bleiben – denn weder der neue König Charles III. Zusammen mit seiner Frau Camilla denken Prinz William und seine Familie daher über einen baldigen Umzug nach.

Dem Bericht zufolge hat dies in beiden Fällen nachvollziehbare Gründe. Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis sind kürzlich in Adelaide Cottage in der Nähe von Windsor Castle eingezogen. Daran soll sich trotz ihrer Ernennung zum Prinzen und der Prinzessin von Wales und trotz anfänglich unterschiedlicher Absichten vorerst nichts ändern: „Es hieß, William und Kate würden in Schloss Windsor einziehen, aber es gibt keine Pläne, dass sie Adelaide Cottage verlassen .“ Das will „The Sun“ von einem Insider erfahren haben.

„The Sun“ nennt auch pragmatische Gründe, warum der neue König und seine Frau vorerst im Clarence House bleiben, anstatt in den Buckingham Palace zu ziehen: Dort stehen geplante Renovierungsarbeiten im Wert von umgerechnet 425 Millionen Euro an.

Diese soll dem Bericht zufolge volle fünf Jahre dauern, was bedeutet, dass König Charles erst mit 78 Jahren einziehen könnte. Vorerst will das Paar den Buckingham Palace nur als Büro nutzen und weiter nutzen leben im nahe gelegenen Clarence House. Ein drittes Anwesen, das vorerst verwaist bleiben wird, ist Balmoral Castle in Schottland. Also der Ort, an dem die Queen am 8. September im Alter von 96 Jahren starb. Stattdessen soll die Sommerresidenz der Queen für Touristen geöffnet werden, hieß es.