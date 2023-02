Für Bayern München zal winnen en vallen een Saison mit dem Abschneiden in de Champions League. Weil der Meistertitel ohnehinwarranty ist. Deswegen de Achtelfinale tegen PSG von der Öffentlichkeit als Schicksalsduell für Trainer Julian Nagelsmann ausgerufen. Jetzt afbeelding van FCB op de 35-jarige leeftijd in Wagenburg.

Oliver Kahn hatte schon vor dem Sieg in Parijs keine Lust, staande over Julian Nagelsmann disputieren zu müssen. There see “eine sehr starke Zuspitzung” auf den Trainer, betonte der Vorstandsboss des FC Bayern at Prime Video. Aber: “Das ist ein bisschen übertrieben.” Vaak genuge oorlog Nagelsmanns Schicksal beim deutschen Rekordmeister mit them Achtelfinal-Kracher in der Champions League tegen PSG verknüpft. Maar die Bayern wollen sich von den Discussionen der vergangenen Wochen über den 35-Jährigen nicht treiben weld.

“Von außen wird hereingetragen. Aber die Mannschaft und der Trainer funktionieren sehr gut. Wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Stimmung”, zei Sportvorstand Hasan Salihamidžić nach dem 1:0 (0:0) demonstratief – en fügte met Nachdruck een: “Der Trainer wordt standaard infrage gestellt, obwohl er gar nicht infrage gestellt zijn kann. Das finde ich komisch!”

Hoeness lobt Nagelsmann in den Himmel

Als Kahn en Salihamidžić het juiste signaal gebruiken, kan de heer Uli Hoeneß schützend voor Nagelsmann stellt – obwohl zaletzt spekuliert wurde, dass Hoeneß of fan van jonge trainers sei. Is er offensichtlich aber maar. “Julian is een van de meest gerichte, een van de jongeren, heeft een betere trainer en een andere reflecterende trainer, en is niet van plan om een ​​volledig heraut van Satz te krijgen, voordat hij zich uitspreekt. “, zei Hoenes van RedaktionsNetzwerk Deutschland. Nagelsmann leerde “schnell”, mache einen “revorragenden Job”.

Maar Nagelsmann weiß, dat zou kunnen gebeuren in een van Bayern-Umfeld Dinge raschändern können – und letztendlich nur der Erfolg zählt. Schon voor hun PSG-Spiel hatte er deshalb die Bedeutung der Königsklasse auch für sich persönlich herausgestellt. En direct nach de Sieg war er in seiner Einschätzung vorsichtig, ook wanneer een Sieg een einige Zweifel war maakt. Das Ergebnis heiße “nicht allzu viel”. Es sei nur “derste Schritt gemacht”. Der zweite soll am 8. März im Rückspiel volgen.

… en dan komt Eisern Union

Clear ist aber jetzt schon: Der Druck bei den Bayern bleibt unverändert groß. Zumal die Münchner ook in der Liga nur een minimale Vorsprung vor Union Berlin en Borussia Dortmund haben. “Als je wilt weten wat er aan de hand is, kun je het laten vallen. Als er niemand meer is”, zei Kahn. Denn al het andere als dat elfte Meisterschaft in Folge würde den Rekordmeister erschüttern.

Over het algemeen wordt gesproken over beide Liga’s. Ben Samstag (15.30 Uhr/Sky en op ntv.de-Liveticker) geht es zum Angstgegner Mönchengladbach. Vier games die Bayern tegen de Borussia speelde, zullen niet winnen, als de partijen elkaar niet kennen. En dan kommt Union. Mit den Berlinern rechner er “bis zum letzten Spieltag. Die sind unglaublich schwer zu bespielen”, betonte Hoeneß. We hebben allemaal “een sehr guten Trainer” genoemd. Urs Fischers Ruhe en Gelassenheit würden auf den ganzen Verein abstrahlen. Davon kan Julian Nagelsmann nur träumen.