„Keine Eskalation zulassen“: Scholz befürchtet „Überboten der Konkurrenz“ bei Waffensystemen

Neben Kampfpanzern braucht die Ukraine im Kampf gegen Russland möglicherweise auch Unterstützung für ihre Luftwaffe. Für die Kanzlerin ist das überhaupt kein Thema. Es gelte, ein Übergreifen des Krieges auf die Nato zu verhindern, betont Scholz.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach der Entscheidung über Lieferungen von Kampfpanzern an die Ukraine zur Besonnenheit in der Debatte über weitere Waffenlieferungen aufgerufen. Er warne davor, „sich in einen ständigen Überbietungswettbewerb bei Waffensystemen einzulassen“, sagte der SPD-Politiker dem „Tagesspiegel“ mit Blick auf Forderungen, die Ukraine nun auch mit Kampfjets zu beliefern. Die Frage nach Kampfflugzeugen stellt sich gar nicht. „Wenn in Deutschland die nächste Debatte beginnt, sobald eine Entscheidung gefallen ist, sieht das nicht sehr seriös aus und erschüttert das Vertrauen der Bürger in staatliche Entscheidungen.“

Nach der Zusage Deutschlands und anderer westlicher Staaten, Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern, hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch unter anderem Kampfflugzeuge angefordert. Die Bundesregierung lehnt dies ab.

Als Bundeskanzler müsse er „alles dafür tun, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht zu einem Krieg zwischen Russland und der Nato wird“, sagte Scholz dem Tagesspiegel. So etwas gebe es nicht, und er werde „eine solche Eskalation nicht zulassen. Da sind wir uns in der Bundesregierung vollkommen einig, und das sieht auch der Außenminister so“.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat am Dienstag im Europarat angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zum Zusammenhalt der westlichen Alliierten aufgerufen. Sie sagte auf Englisch: „Wir führen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander.“ Gegenüber der „Bild“-Zeitung relativierte das Auswärtige Amt Baerbocks Äußerung später und stellte klar, dass die Unterstützung der Ukraine bei der Wahrnehmung ihres Selbstverteidigungsrechts Deutschland nicht „zur Konfliktpartei“ mache.

Bei einer Pressekonferenz in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires versuchte Scholz weiter, die Dinge zu glätten: „Das ist ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine“, sagte Scholz am Abend. „Das ändert sich nicht, wenn wir der Ukraine finanzielle, humanitäre Hilfe leisten oder Waffen liefern.“ Deutschland wird alles tun, um eine Eskalation zwischen Russland und der Nato zu verhindern. „Das kommt für uns nicht in Frage. Wir werden alles dafür tun, dass es nicht passiert.“

Weitere Gespräche mit Putin geplant

Scholz kündigte im „Tagesspiegel“-Interview an, weiter versuchen zu wollen, den russischen Präsidenten Wladimir Putin in direkten Gesprächen zu beeinflussen. „Ich werde auch wieder mit Putin telefonieren – weil es notwendig ist, miteinander zu reden“, sagte er. „Es liegt an Putin, Truppen aus der Ukraine abzuziehen und diesen schrecklichen, sinnlosen Krieg zu beenden, der bereits Hunderttausende das Leben gekostet hat.“

In den Telefonaten machte Putin immer wieder deutlich, er wolle „Teile seines Nachbarlandes gewaltsam einnehmen“, was Scholz als „inakzeptabel“ bezeichnete. „Manchmal gab es auch konkrete Fragen zum Gefangenenaustausch, zum Getreideexport aus der Ukraine und zum Kernkraftwerk Saporischschja.“ Aber die entscheidende Frage lautet: „Wie kommt die Welt aus dieser schrecklichen Situation heraus?“ Voraussetzung dafür sei „der Abzug russischer Truppen“ aus der Ukraine.