Keine Disziplinarmaßnahmen gegen Alexander Zverev, nachdem die Missbrauchsuntersuchung unzureichende Beweise gefunden hat

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev wird nicht mit Disziplinarmaßnahmen rechnen müssen, nachdem eine Untersuchung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt „unzureichende Beweise“ ergeben hat, um die Behauptungen zu untermauern, teilte die professionelle Tour der Männer am Dienstag mit.

Die ATP hatte die Untersuchung im Oktober 2021 in Auftrag gegeben, nachdem Zverevs frühere Freundin Olya Sharypova die US-Open-Zweite von 2020 des Missbrauchs beschuldigt hatte.

„Aufgrund eines Mangels an verlässlichen Beweisen und Augenzeugenberichten sowie widersprüchlicher Aussagen von Sharypova, Zverev und anderen Befragten war die Untersuchung nicht in der Lage, die Missbrauchsvorwürfe zu untermauern oder Verstöße gegen ATPs On-Site Offences oder Player Major Offenses festzustellen Regeln stattfanden“, sagte die ATP in einer Erklärung.

Der 25-jährige Zverev, der bei den Olympischen Spielen in Tokio die Einzel-Goldmedaille gewann, hat die Vorwürfe stets bestritten. Aktuell liegt er auf Platz 14.

Obwohl keine Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden, sagte die ATP, sie werde die Entscheidung neu bewerten, „sollten neue Beweise ans Licht kommen oder Gerichtsverfahren Verstöße gegen die ATP-Regeln aufdecken“.

