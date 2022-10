Keine chancenlosen Konkurrenten: Österreicher bestätigen ihren Präsidenten im Amt

Amtsinhaber und Favorit Van der Bellen ist als österreichischer Bundespräsident wiedergewählt worden. Die beiden größten Parteien hatten wegen offensichtlicher Perspektivlosigkeit keine eigenen Kandidaten aufgestellt. Bei der letzten Wahl sah das ganz anders aus.

Amtsinhaber Alexander Van der Bellen ist aus der österreichischen Bundespräsidentenwahl als Sieger hervorgegangen. Nach der ersten Hochrechnung des Instituts SORA für den ORF erhielt der frühere Vorsitzende der Grünen 54,6 Prozent der Stimmen. Der Zweitplatzierte Walter Rosenkranz von der rechtspopulistischen FPÖ kam auf 18,9 Prozent. Mit dieser absoluten Mehrheit für Van der Bellen ist eine Stichwahl nicht mehr nötig

Laut Meinungsforschern ist der ehemalige Grünen-Chef Van der Bellen für weitere sechs Jahre gewählt worden. Die Schwankungsbreite der Hochrechnung sei zu gering, um eine entscheidende Veränderung herbeizuführen, hieß es. Noch nie gab es so viele Kandidaten wie diesmal. Neben Van der Bellen gab es sechs weitere Anwärter, allesamt Männer, um das höchste Staatsamt. Vier davon lassen sich dem richtigen Lager zuordnen. Da alle für eine zweite Amtszeit kandidierenden Bundespräsidenten in Österreich wiedergewählt wurden, sah man Van der Bellens Konkurrenten als chancenlos an.

Wahlthriller 2016

Van der Bellen war bis auf die rechte FPÖ von allen Fraktionen direkt und indirekt unterstützt worden. Die konservative ÖVP und die sozialdemokratische SPÖ hatten darauf verzichtet, einen eigenen Kandidaten aufzustellen. Grund war die Tatsache, dass ein Wahlkampf gegen einen Amtsinhaber als aussichtslos gilt – und die Parteien das Geld dafür lieber sparten. Die Medien kritisierten, dass es im Bewerberfeld keine Frauen gebe.

Bei der letzten Bundespräsidentenwahl in Österreich 2016 war die Situation ganz anders. Damals hatte sich der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer im ersten Wahlgang klar gegen Van der Bellen durchgesetzt und unterlag erst in der Stichwahl. Schlagzeilen machte die Wahl auch, weil der zweite Wahlgang wegen Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung auf Anordnung des Verfassungsgerichts wiederholt werden musste.