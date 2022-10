„Keine Chance zu entkommen“: Ukraine: Kontrolliere alle Dnipro-Brücken mit HIMARS

In den vergangenen Wochen sind ukrainische Vereine in der Region Cherson auf dem Vormarsch. Am Westufer des Dnipro verschlechterte sich die Lage für die russischen Truppen. Jetzt verkündet der Verteidigungsminister der Ukraine, alle Übergänge seien in Reichweite der Kiewer Artillerie.

Ungünstiges Wetter und schwieriges Gelände erschweren es der Ukraine, die von Russland besetzten Gebiete in der Region Cherson zurückzuerobern. „Die Südukraine ist eine Agrarregion mit vielen Bewässerungskanälen, die die Russen als Schützengräben nutzen“, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov in einem Interview mit dem US-Sender Fox News. Darüber hinaus verlangsamten starke Regenfälle die Kampffahrzeuge auf Rädern.

„Die Gegenoffensive auf Cherson ist schwieriger als die auf Charkiw.“ Dennoch würden die ukrainischen Streitkräfte „Schritt für Schritt“ vorankommen. „Wir kontrollieren alle Brücken über den Dnipro mit HIMARS und anderer Artillerie“, sagte Reskow. Für die russischen Truppen ist es daher riskant, den Brückenkopf am Westufer weiter zu halten. „Sie werden keine Chance haben zu fliehen, wie sie es in der Region Charkiw getan haben“, fügte er hinzu.

In den vergangenen Wochen hat sich die Lage der russischen Truppen in der Region Cherson deutlich verschlechtert – insbesondere am Westufer des Dnjepr. Die Lieferungen sind durch den ukrainischen Beschuss der Brücken fast zum Erliegen gekommen. Bei Angriffen Anfang Oktober konnten die Ukrainer deutlich an Boden gewinnen. Trotz der anschließenden Evakuierung der russischen Besatzungsbehörden aus der Regionalhauptstadt Cherson rechnet der ukrainische Militärgeheimdienst nicht mit einem Abzug der Moskauer Truppen aus der Stadt.

„Russen decken sich in Cherson ein“

Die russische Armee bereite sich auf die Verteidigung der Stadt vor, sagte Geheimdienstchef Kyrylo Budanov am Montag in Kiew. „Die russischen Besatzer erwecken nur den Eindruck, dass sie Cherson verlassen, aber tatsächlich bringen sie neue Militäreinheiten dorthin“, sagte er dem Portal „Ukrajinska Pravda“. Budanovs Aussagen können nicht unabhängig überprüft werden.

Ähnlich beurteilt der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Oleksiy Arestovych, die Lage. „Die Situation um Cherson ist klar. Die Russen decken sich dort ein und verstärken ihre Gruppe“, sagte Arestovych heute in einem Online-Video. „Das bedeutet, dass sich niemand auf den Rückzug vorbereitet. Im Gegenteil, die schwersten Kämpfe werden um Cherson stattfinden.“