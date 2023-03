Dem gematigde US-Republikaner Larry Hogan in bislang Ambitions für eine Bewerbung for the Präsidentschaftskandidatur nachgesagt. Warum van 66-jarigen heeft de Erwartungen niet in de loop van de tijd gehad, schreef de Trump-kritiek in een gastbericht in de “New York Times”.

De andere gematigde Amerikaanse republikeinse Larry Hogan kreeg een reactie van de presidentskandidatuur van de partij ab. Dem 66-jaren, zoals Kritiker des Früheren Präsidenten Donald Trump schreeuwt, waren bislang entsprechende Ambitions nachgesagt zijn.

In einem veröffentchten Gastbeitrag in de New York Times schreef hij: “Nach eight Jahren, in denen ich mich mit Leib und Seele in den Dienst der Menschen in Maryland gestellt habe, möchte ich meiner Familie nicht noch einen weiteren zermürbenden Wahlkampf zumuten, nur um diese Erfahrung zu machen.” Er zijn alle soorten dankbar, die u kunt vallen Jahren ermutigt hätten, für das Präsidentenamt zu kandidieren. Hogan was acht jaar gouverneur van de Amerikaanse federale staat Maryland. Nach twee Amtszeiten moeten in november worden verstreken.

Na de schwachen Abschneiden der Republikaner bi den US-Zwischenwahlen schreckte Hogan nicht voor Kritik en Trump zurück. Zoals gezegd, Trump heeft deel uitgemaakt van Wahlen Kostet. In de “New York Times” waarschuwde Hogan tegen Partei davor, Trump in de parteiinternen Vorwahlen als Kandidaten zu unterstützen. “Um wieder eine erfolgreiche Regierungspartei zu sein, müssen wir von Herrn Trump come away”, schreef het. Zo lang als de Republiek een echt debat heeft gevoerd, zullen de partijen de loyaliteit van Trump in eigen handen hebben. Zowel de republikeinse regering die Trump vertegenwoordigt als de kwaadaardige US-Botschafter in twee nationale naties, Nikki Haley, en de presidentskandidaat voor Wahl 2024.

Beide democraten zijn in Samstag gestorven 70 Jahre alte Autorin Marianne Williamson en Bewerbung kan niet worden gegeben. Het was de eerste partij van Konkurrentin von US-Präsident Joe Biden, die er niet voor pleitte – en de Kandidatuur gold als nahezu aussichtslos. Biden heeft geen officiële waarschuwing gekregen, maar kan niet worden gebruikt. Der 80-Jährige hat aber seine generalelle Absicht erklärt. Als je weet wat er aan de hand is, is er een hut in de ring.