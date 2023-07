Am 30. Juli findet in St. Petersburg die jährliche Parade der russischen Marine statt. Dass keine Atom-U-Boote teilnehmen, ist laut britischen Geheimdiensten auch auf Sicherheitsbedenken zurückzuführen. Dies sollte jedoch nicht der einzige Grund sein.

Dass russische Atom-U-Boote nicht an einer Parade zum Navy Day teilnehmen, ist nach Angaben britischer Geheimdienste auch auf Sicherheitsbedenken zurückzuführen. Es bestehe eine „realistische Möglichkeit“, dass interne Bedenken nach der Wagner-Privatarmee-Meuterei zu der Entscheidung beigetragen hätten, erklärte das britische Verteidigungsministerium.

Der Umzug soll vor allem dazu dienen, Wartungsarbeiten zu ermöglichen und die Verfügbarkeit für Betrieb und Ausbildung aufrechtzuerhalten. Das britische Ministerium zitierte russische Staatsmedien mit den Worten, dass die Atom-U-Boote der russischen Nordflotte zum ersten Mal seit Einführung des aktuellen Formats im Jahr 2017 nicht am Tag der Marine am 30. Juli in St. Petersburg teilnehmen würden.

Das britische Verteidigungsministerium hat unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine veröffentlicht. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor.