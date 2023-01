Keine Berührungsängste bei sensiblen Themen (nd-aktuell.de)

Der Verein AKEBI wendet sich gegen die Leugnung des Völkermords an den Armeniern Foto: dpa/Stephanie Pilick

Welcher Name passt zu einem Raum, in dem sich Türken mit dem Völkermord an den Armeniern, aber auch mit eigenen Rassismuserfahrungen in Deutschland auseinandersetzen? Vielleicht ein armenisches Wort oder ein deutsches, das jeder versteht? Erkin Erdoğan blickt auf die beleuchteten Fenster des Projektraums in der Böckhstraße in Kreuzberg. „Wir werden einen Namen finden, heute feiern wir die Eröffnung“, sagt er mit sichtlichem Stolz.

Seit 2014 ist der Verein AKEBI (ein Akronym für einen türkischen Begriff, der Aktivistenverein gegen Rassismus, Nationalismus und Diskriminierung bedeutet) in Berlin aktiv. Gegründet wurde sie von Erkin Erdoğan und anderen türkischstämmigen Menschen, die sich für die politische Teilhabe ihrer Landsleute einsetzen.

„Unsere Hauptarbeit ist die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit und der Kampf gegen Nationalismus und Rassismus unter türkischstämmigen Migranten“, erklärt Erdoğan. Die Aktivisten sind überzeugt, dass ein konsequenter Kampf gegen Rassismus in Deutschland nur möglich ist, wenn man sich auch mit den eigenen rassistischen Mechanismen auseinandersetzt. „Ich meine, wenn man sich nicht mit den Verbrechen der Türkei, wie dem Völkermord an den Armeniern, auseinandersetzt, kann man heute keinen Beitrag zur demokratischen Entwicklung der Gesellschaft leisten“, sagt er. Man muss zu den Ursprüngen zurückgehen und hinterfragen, was Begriffe wie „Türkentum“ eigentlich bedeuten und auf welchen Säulen die Republik Türkei entstanden ist. „Sonst wird Rassismus gegen Kurden oder Araber einfach reproduziert“, warnt er. Als eines ihrer Vorbilder sehen die Aktivisten den armenischen Journalisten Hrant Dink.

In den vergangenen neun Jahren hat AKEBI zahlreiche Events organisiert und auch ein umfangreiches Online-Angebot auf seinem YouTube-Kanal geschaffen. Die Themen reichen von historischer Aufarbeitung und Hip-Hop-Kultur bis hin zu den Möglichkeiten einer antikolonialen Zukunft. Fast alle Formate werden ins Deutsche und Türkische übersetzt. Der jetzt eröffnete Projektraum soll ein fester Ort für Veranstaltungen, aber auch zum Austausch mit anderen Gruppen im Stadtteil sein.

AKEBI spricht heikle Themen an, die großes Konfliktpotential haben, nicht nur in der Türkei. Auch in Deutschland leugnen türkische Nationalisten den Völkermord, kurdische und linke Migranten werden Opfer brutaler Angriffe. Dass auch der Projektraum von AKEBI zum Ziel von Angriffen werden könnte, dachte Erdoğan zunächst nicht. „Wir sind ein Berliner Verein und machen keine Türkei-Politik“, betont Erdoğan. „Aber wir haben eine Position zur türkischen Geschichte, die übrigens auch vom Deutschen Bundestag vertreten wird“, erklärt er mit Blick auf die armenische Resolution. 2016 stimmte der Bundestag fast einstimmig einem Dokument zu, das die Ermordung von bis zu 1,5 Millionen Armeniern als Völkermord bezeichnete. „Wir sehen uns als Teil des antirassistischen Kampfes hier in Kreuzberg, und diesen Kampf müssen wir jeden Tag führen.“ Anstatt Eisenstangen an die Fenster zu hängen, ist es wichtiger, Rassismus an seinen Wurzeln zu bekämpfen – nicht in einem individuellen Kampf, sondern als gesellschaftliche Strategie.

AKEBI ist vor allem ein Zusammenschluss von Freiwilligen. Lediglich eine kleine Stelle wurde durch die Förderung des Teilhabe- und Integrationsprogramms des Berliner Senats ermöglicht. Die Mittel für dieses Programm der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales wurden unter der rot-rot-grünen Regierung mehrfach aufgestockt. Erdoğan hofft, dass es auch bei einem Regierungswechsel nach den Neuwahlen bestehen bleibt. Das nächste große Projekt, das AKEBI plant, heißt »Empowerment von Menschen mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung«. In diesem Rahmen sollen drei Ziele erreicht werden: Förderung des Dialogs zwischen verschiedenen Migrantengenerationen, Ermöglichung demokratischer Teilhabe in Deutschland und Erleichterung des Zugangs zu antirassistischen Initiativen. Dazu kooperiert AKEBI mit dem Stadtteilzentrum Kotti eV

Alteingesessene Kreuzberger kennen den Projektraum vielleicht noch als Narr-Bar, wo einst einige der heutigen AKEBI-Aktivisten arbeiteten. Nar, mit einem R, ist das türkische Wort für Granatapfel. Die Frucht hat eine tiefe Bedeutung in der armenischen Kultur. Bei Neuanfängen werden sie aufgebrochen, um Glück zu bringen. Aber seine tausend Kerne stehen auch für die Zerstreuung der Überlebenden des Genozids in alle Teile der Welt. Einer dieser Kerne ist wohl AKEBI, der Verein, der dafür sorgt, dass sich Tragödien aus der Vergangenheit nicht wiederholen.