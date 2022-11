„Keine Ausreden“ für die Schockniederlage Saudi-Arabiens

Lionel Messi hat seinen argentinischen Teamkollegen gesagt, es gebe „keine Ausreden“ für ihre Schockniederlage gegen Saudi-Arabien.

Argentinien verlor am Dienstag im Lusail-Stadion mit 1:2, obwohl es in der ersten Halbzeit durch Messis Elfmeter in der 10. Minute führte.

Das Ergebnis wird als eine der größten Überraschungen in die Geschichte der Weltmeisterschaft eingehen, aber Messi besteht darauf, dass es für sein Team – einen der Favoriten vor dem Turnier – einen Weg zurück gibt, wenn sie mit dem Rückschlag umgehen können.

„Es ist ein sehr harter Schlag für alle, wir haben nicht damit gerechnet, so zu starten“, sagte Messi. „Dinge passieren aus einem bestimmten Grund. Wir müssen uns auf das vorbereiten, was kommt, wir müssen gewinnen, und es hängt von uns ab.

„Es gibt keine Ausreden. Wir werden vereinter denn je sein. Diese Gruppe ist stark, und wir haben es gezeigt. Es ist eine Situation, die wir lange nicht mehr durchgemacht haben. Jetzt müssen wir das zeigen ist eine echte Gruppe.“

Saudi-Arabiens Trainer Herve Renard deutete danach an, dass es Argentinien, das in der Weltrangliste 48 Plätze vor seinem Team liegt, an Motivation gefehlt habe.

Messi bestand jedoch darauf, dass sie ihre Gegner nicht auf die leichte Schulter genommen hatten, und sagte den Fans, die zu Tausenden nach Katar gereist waren, dass sie ihre WM-Kampagne drehen würden, wenn sie gegen Mexiko und Polen antreten.

„Meine Botschaft an die Fans ist, Vertrauen zu haben“, fügte Messi hinzu. „Wir lassen sie nicht allein.

„Wir wussten, dass Saudi-Arabien eine Mannschaft mit guten Spielern ist, dass sie den Ball gut bewegen und pushen [defensive] Linie viel. Wir haben daran gearbeitet, aber wir haben uns ein bisschen beeilt. Wir müssen zurück zu der Basis dessen, wer wir sind. Wir müssen darüber nachdenken, was als nächstes kommt.“

Argentinien kam als amtierender Copa America-Meister und nach 36 ungeschlagenen Spielen nach Katar – sie hätten Italien als Nationalmannschaft mit der längsten Serie ohne Niederlage in der Geschichte gleichgezogen, wenn sie die Niederlage am Dienstag vermieden hätten.

Trainer Lionel Scaloni gab hinterher zu, dass die Niederlage „schwer zu verkraften“ sei, versprach aber, dass sich sein Team trotzdem für die Gruppe C qualifizieren werde.

Gruppe C GP W D L GD PTS 1 – S. Arabien 1 1 0 0 +1 3 2 – Mexiko 0 0 0 0 0 0 3 – Polen 0 0 0 0 0 0 4 – Argentinien 1 0 0 1 -1 0 Die beiden besten Länder qualifizieren sich für das Achtelfinale

„Sie haben zwei Tore mit ihren nur zwei Torschüssen erzielt“, sagte Scaloni.

„Wir müssen aufstehen. Es ist heute ein trauriger Tag, aber wir müssen den Kopf hochhalten und weitermachen. Wir sind verletzt, aber wir müssen das Ruder herumreißen und unsere nächsten Spiele gewinnen.“

„Wir glauben immer noch an das Gleiche wie zuvor. Die Weltmeisterschaft hat das, man kann unendlich überlegen sein, und die Dinge laufen nicht so, wie man es will.

„Es ist nie gut zu verlieren. Wir sind auf die bestmögliche Art und Weise in die Weltmeisterschaft gekommen, mit einem guten Lauf. Wir wussten, dass es irgendwann enden würde.

„Glücklicherweise haben wir zwei Gruppenspiele, und wir werden es schaffen.“