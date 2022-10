„Keine Anzeichen“ Russland wird Atomwaffen einsetzen – Weißes Haus — RT World News

Die Warnung von Präsident Joe Biden vor „Armageddon“ beruhe nicht auf Geheimdienstinformationen, sagte Sprecher John Kirby

Das Weiße Haus hat keine gesehen „neue Indizien“ dass Russland den Einsatz von Atomwaffen plant, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Sonntag gegenüber ABC News. Kirby sagte, dass Präsident Joe Bidens Warnung vor a „direkte Bedrohung“ von nuklear „Armageddon“ war unbegründet.

„Wir haben einfach keinen Hinweis darauf gesehen [Russian President Vladimir] Putin hat entweder eine Entscheidung zum Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine getroffen oder alles getan, um diesem Entscheidungsprozess näher zu kommen.“ Kirby sagte dem US-Sender.

Die USA nicht „Wir haben irgendetwas gesehen, das uns zum Nachdenken anregen würde, um unsere eigene strategische nukleare Haltung zu überdenken.“ Kirby fügte hinzu.

Putin hat weder dem Westen noch der Ukraine mit Atomschlägen gedroht, sondern erklärt, dass Russland sein Territorium – darunter vier ehemalige ukrainische Regionen, die letzte Woche der Russischen Föderation beigetreten sind – mit verteidigen werde „alle uns zur Verfügung stehenden Mittel“









Dieser Kommentar löste im Westen eine Welle nuklearer Panik aus, bei der ehemalige Militärführer über einen möglichen NATO-Angriff auf Russland diskutierten, der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj Präventivschläge auf Moskau forderte und US-Außenminister Antony Blinken Russland damit drohte „schrecklich“ Folgen, wenn sie Atomwaffen einsetzt.

Inmitten dieser Diskussion sagte Biden den Anhängern das am Donnerstag „Wir haben eine direkte Bedrohung durch den Einsatz [of a] Atomwaffe, wenn die Dinge tatsächlich so weitergehen, wie sie eingeschlagen sind“, davor warnen „die Aussicht auf Harmagedon“ ist realistischer als je zuvor seit der Kubakrise.

Kirby spielte Bidens Aussage herunter. „Seine Kommentare basierten nicht auf neuen oder frischen Informationen“, Kirby erzählte ABC. „Was der Präsident reflektierte, war, dass angesichts dessen, was auf dem Schlachtfeld in der Ukraine vor sich geht, derzeit viel auf dem Spiel steht.“ fuhr er fort und zitierte Putins „unverantwortliche und rücksichtslose Kommentare.“

Vor Kirbys Interview schritt auch das Pentagon ein, um eine ähnliche Einschätzung abzugeben. „Wir beurteilen nicht, dass Präsident Putin zum jetzigen Zeitpunkt eine Entscheidung zum Einsatz von Atomwaffen getroffen hat“, Militärsprecher Brigadegeneral Patrick Ryder sagte am Donnerstag gegenüber Reportern. Washington behandelt jedoch Moskaus nukleare Fähigkeiten „sehr ernst,“ Ryder fügte hinzu.