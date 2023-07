Victor Wembanyama, Mitglied der Sicherheitsabteilung des diesjährigen Erstrunden-Draft-Picks der NBA, der angeblich Britney Spears ins Gesicht geschlagen hat, wird nicht angeklagt, teilte die Polizei von Las Vegas am Freitag mit.

Der französische 19-jährige Basketballer war diese Woche vor seinem ersten Spiel in der NBA-Vorsaison Summer League in Las Vegas und war am Mittwochabend auf dem Weg in ein Restaurant, als ihn Fans und der Popstar Spears entdeckten.

Spears wurde von Wembanyamas Gefolge weggestoßen und der Sänger ging auf Instragram und sagte, dass ein Wachmann „mich mit der Rückhand ins Gesicht geschlagen hat … mich fast umgeworfen hat und mir die Brille vom Gesicht gefallen ist.“

Nach Angaben der Polizei haben die Sicherheitskräfte angemessen gehandelt

Nachdem Spears Anklage erhoben hatte, ergab eine Untersuchung der Polizei in Las Vegas, dass der Wachmann weder vorsätzlich noch rechtswidrig Gewalt angewendet hatte.

Die Polizei sagte, Überwachungsaufnahmen des Ereignisses „zeigten, wie Britney dabei war, dem Spieler der Spurs auf die Schulter zu klopfen. Als sie den Spieler berührte (geschwärzt), drückte sie ihre Hand vom Spieler ab, ohne hinzusehen, was dazu führte, dass Britney sich selbst mit der Hand ins Gesicht schlug.“

Die Polizei befragte Sicherheitskräfte sowohl der Spurs als auch von Spears selbst, wobei beide sagten, dass das Entfernen der Hand ein standardmäßiger erster Eingriff wäre, wenn jemand in einer Menschenmenge versuchen würde, die Person zu berühren, die sie beschützten.

Der Wachmann der Spurs sagte, er habe anschließend mit Spears gesprochen, sich identifiziert und sich entschuldigt. Das Sicherheitsteam von Spears sagte, sie habe sich ebenfalls entschuldigt, heißt es in dem Polizeibericht.

Wer sind die beiden Stars, die an dem Vorfall beteiligt waren?

Wembanyama ist ein 19-jähriger Teenager aus Frankreich mit einer Körpergröße von 2,26 Metern (etwas mehr als 7 Fuß, 4 Zoll) und wahrscheinlich einer der meistgepriesenen Neulinge, die seit Jahren in die Liga aufgenommen wurden. Trotz seiner riesigen Statur scheint er über viele der Fähigkeiten zu verfügen, die man eher von kleineren Spielern kennt, wie Ballhandhabung und einen Schuss aus großer Entfernung, was ihn noch gefährlicher macht.

Wembanyamas körperliche Verfassung und Fähigkeiten begeistern die Sportbeobachter, noch bevor er überhaupt ein Profispiel in den USA bestritten hat Bild: Eric Gay/AP/Picture Alliance

Die San Antonio Spurs haben ihn im diesjährigen Rookie-Draft erwartungsgemäß als Erster ausgewählt und hoffen, dass er einen ähnlichen Einfluss haben kann wie der letzte große Mann, den sie im NBA-Draft als Erster ausgewählt haben, der fünffache Champion Tim Duncan.

Er sagte über den Vorfall, sein Sicherheitsdienst habe ihm gesagt, er solle nicht innehalten, um mit irgendjemandem in Kontakt zu treten, aus Angst, eine große Menschenmenge anzulocken.

Er sagte, er habe gehört, wie Spears mit ihm gesprochen habe, habe sich aber nicht umgesehen und sei einfach weitergegangen, sodass er nie gewusst habe, wer es sei.

Der Ruhm von Spears erreichte seinen Höhepunkt wahrscheinlich in den 1990er und 2000er Jahren. Die „Princess of Pop“ kämpfte in den letzten Jahren mit Drogenmissbrauch und anderen Problemen und lieferte sich einen langwierigen Rechtsstreit mit ihrem Vater um dessen erweiterte Vormundschaft über ihr Vermögen, bis sie Ende 2021 die Kontrolle zurückerlangte.

