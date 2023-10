Die Bauarbeiten am Lüner Hauptbahnhof schreiten voran. Die nächsten Schritte sind für Ende Oktober geplant. © Freynhofer

Während zweiwöchiger intensiver Bauarbeiten vom 27. Oktober bis 10. November an Gleisen, Weichen und Bahnhöfen werden Busse zwischen Dortmund und Lünen eingesetzt.

23.10.2023 14:30:00

Die Deutsche Bahn (DB) modernisiert in den zwei Wochen zwischen Freitag, 27. Oktober (22 Uhr) und Freitag, 10. November (21 Uhr) die Schieneninfrastruktur zwischen Dortmund und Lünen. „Um die Auswirkungen auf die Fahrgäste möglichst gering zu halten, kombinieren die Bauexperten mehrere Maßnahmen und arbeiten gleichzeitig an Gleisen, Weichen und Bahnhöfen“, heißt es in einer Mitteilung.

Folgende Arbeiten Das Programm umfasst unter anderem:

Erneuerung von sechs Schalter und rund 400 Meter Gleis im Bereich des Dortmunder Hauptbahnhofs. Allein in diese Arbeit fließen rund 1,7 Millionen Euro.

und rund 400 Meter Gleis im Bereich des Dortmunder Hauptbahnhofs. Allein in diese Arbeit fließen rund 1,7 Millionen Euro. Fortsetzung des Plattformarbeit am Lüner Hauptbahnhof

am Lüner Hauptbahnhof Wartungsarbeiten Bahnsteigdächer am Dortmunder Hauptbahnhof

Während der Bauarbeiten ist kein Zugverkehr zwischen Dortmund und Lünen möglich. Die Züge der Linien RB 50 (Eurobahn) und RB 51 (DB Regio) werden durch Busse ersetzt, die an allen Zwischenbahnhöfen halten.

Hinweis zum Baulärm

Die Fahrplanänderungen sind in die Online-Informationssysteme der Deutschen Bahn eingebunden und werden über Aushänge auf den Bahnsteigen bekannt gegeben. Sie sind auch unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiter“ und unter zuginfo.nrw verfügbar.

Die Bahn weist zudem darauf hin, dass Baulärm während der Arbeiten nicht zu vermeiden sei. „Die DB bittet die Anwohner um Verständnis“, heißt es.