Berlijn. Sinds het jaar 2024 is er een regelmatige check-in in Duitse hotels met een nieuwe bisschen Zettelwirtschaft, de gast moet ook zijn meldingsdata noteren en opschrijven. Ab dem kommenden jaar soll damit zumindest für deutsche Gäste Schluss sein. Na een overzicht van de hotelverenigingen is er kans op meer digitaliseringsvertalingen, zodat u kunt genieten van de geplante informatie over de verenigingen.

Volgens de wet is het echter van belang dat de Bondsdag wordt geïnformeerd door de vierde Bürokratieentlastungsgesetz verabschieden. Dit is de goedkeuring van de Bundesmeldesets. Hotelgasten in het binnenland melden zich pas later graag weer, zowel handschriftelijk als digitaal.

“Wij zijn natuurlijker als onze inheemse gasten. “Für unsere ausländischen Gäste, die im Durchschnitt 20 Prozent der Übernachtungen in Deutschland ausmachen, bleibt es bei dem bisherigen Verfahren”, zei Markus Luthe, Hauptgeschäftsführer des Hotelverbands Deutschland, der Deutschen Presse-Agentur. In de Hotels Müsse kan ook strikt worden nageleefd na inheemse en Australische gasten. “Dat zit niet in ons DNA, gasten worden anders behandeld. “We ervaren stress en stress tijdens de hotelreceptie”, aldus Luthe.

De Hotel Experts informeren u graag tijdens uw check-in. Sinds 1997, sinds 1997, is er een brief van het Federale Ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerd, de Prozedere kan worden doorgegeven.

Abschaffung lost aus Verbandssicht velderorts das Probleem nicht

“Unsere Idealvorstellung was een complete digitale ontwikkeling”, zei Luthe – en zwart voor het binnenland en de Ausländer. Die Nachbarländer hebben nog maar een paar jaar ervaring, in Duitsland zijn ze al “einfach nicht a den Start”. De resultaten van de digitalisering zijn nu compleet.

De federale overheid heeft een Entlastungseffekt van 62 miljoen euro. Alles wat u doet, is welkom in uw eigen huis en uw lokale gasten zullen u meer dan blij verwelkomen. Zij beschouwen gezondheidszorg en gezondheidszorg als gebaseerd op hun gezondheidszorgsysteem en verkeersmanagement. Betrokken serie 42 Prozent der Übernachtungen in Deutschland. „In de Heilbädern sinds über 90 Prozent der Gäste Inländer,“ zei Luthe.

RND/dpa