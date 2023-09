München – Auch am Montag war auf der Theresienwiese noch zu vermuten, dass der Beginn des Oktoberfestes nicht bei allen Fahrgeschäften reibungslos verlief. Die Geisterbahn „Reise zur Hölle“ ist nachmittags noch geschlossen; Der Chef soll den Aufbau nicht rechtzeitig abgeschlossen haben.

Die Achterbahn „Höllenblitz“, in der es am Samstag zu einem Unfall mit neun Verletzten kam, ist mit bunten Bauzäunen abgesperrt. „Rotor“ und „Olympia Looping“ hatten am Wochenende mit technischen Problemen zu kämpfen, sind nun aber wieder am Start.

Schausteller freuen sich über den großen Andrang auf dem Oktoberfest

Trotz anfänglicher Pannen lassen sich die Schausteller die Stimmung nicht verderben, ganz im Gegenteil. Schaut man sich an den blinkenden Lichtern und bunt bemalten Fassaden um, spürt man überall Spannung: Alle freuen sich über den angeblich außergewöhnlich großen Andrang am ersten Wiesn-Wochenende.

Das schöne Wetter trieb die Menschen in Scharen auf die Theresienwiese – und in Achterbahnen, Autoscooter und Karussells. Der Start sei in keiner Weise mit dem verregneten Oktoberfest im vergangenen Jahr zu vergleichen, sagt Peter Bausch, Betreiber der Schaukel „Top Spin“. Der 41-Jährige spricht von einem „malerischen Start“. Das Oktoberfest sei eine Open-Air-Veranstaltung, „es kommt auf das Wetter an.“

Peter Bausch ist außerdem Sprecher der Schausteller auf dem Oktoberfest.

© Anna-Maria Salmen

Nach der Pandemie und dem verregneten letzten Jahr, sagt Bausch, sei er überzeugt, dass die Menschen das Oktoberfest vermisst hätten. „Dieses Jahr hat das Festival vielen Menschen das Herz erwärmt.“

Wiesn-Schausteller: Am Montag regnet es besser als am Wochenende

Am Montag wurde das Traumwetter kurzzeitig von Regenschauern unterbrochen, doch Bausch bleibt pragmatisch und bleibt bei Karl Valentin, denn er sagt: „Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich nicht glücklich bin, regnet es auch.“

Ähnlich sieht es sein Kollege Dieter Zehle, Betreiber eines der beiden „Break Dance“-Fahrgeschäfte. Der Regen am Montag sei ihm lieber als der geschäftige Sonntag, sagt er lachend. Auch Zehle ist mit dem diesjährigen Start zufrieden und schwärmt von Superlativen: „Hervorragend, phänomenal. So stellt man sich das Oktoberfest vor.“

Auch aus dem Ausland können die Wiesnschausteller viele Besucher begrüßen

Für Zehle ist neben dem Wetter auch die postpandemische Sehnsucht der Menschen nach unbeschwertem Spaß ein Grund für den großen Andrang. Und er freut sich über die vielen internationalen Gäste: Rund 60 Prozent seiner Passagiere beim „Break Dance“ kommen aus dem Ausland, schätzt er.

Auch Sebastian Küchenmeister, Betreiber der Riesenschaukel „Konga“, sagt, er verspüre eine „Grundfreude“ unter den Menschen. Alle seien gut gelaunt und freundlich, „sie kommen oft nach der Reise zur Kasse und erzählen mir, wie toll es war.“

Was die Schausteller auf dem Oktoberfest zum Ausfall der Fahrgeschäfte sagen

Die anfänglichen Pannen ihrer Kollegen seien bei den Schaustellern kein großes Thema, wie sie im Interview mit der AZ betonen. Fahrgeschäfte seien nur Maschinen, genau wie Straßenbahnen oder Waschmaschinen, sagt Peter Bausch, der auch Sprecher des Münchner Schaustellerverbandes ist. Und wo Technologie ist, kann es auch immer zu Störungen kommen. „Auf einem Volksfest ist es einfach spektakulärer als zu Hause.“

Dennoch muss man professionell mit den Attraktionen umgehen. Davon ist auch Bausch überzeugt: „Wir verfügen über das engste Überwachungssystem und TÜV-Verfahren weltweit.“

Bausch bestreitet, dass die Ausfälle auf einen Mangel an Arbeitskräften beim Aufbau des Oktoberfestes zurückzuführen seien. „Schausteller sind Familienbetriebe“, erklärt er, „der Name lässt vermuten, wer die Hauptakteure sind: Familienmitglieder.“ Selbstverständlich wird auch weiteres Personal eingestellt. Für die Schaustellerbranche ist dies in den letzten Jahren nicht einfacher geworden. „Die Überwachungsstellen und Kontrollen laufen immer weiter“, sagte Bausch. Eine halbfertige Fahrt würde vom TÜV nicht abgenommen werden.

Fahrten mit Mängeln: „So etwas würde man als Kollege niemandem wünschen“

Auch für Kurt Geier vom Autoscooter Bayerncrash ist der sorgfältige Umgang mit seinem Gefährt der Schlüssel zur Pannenvermeidung. „Sie müssen Ihrer Wartung so viel Aufmerksamkeit wie möglich widmen, um Probleme zu minimieren.“ Nach eigener Aussage nutzt er den Winter und die Zeit bis zum Beginn der Festivalsaison stets für Reparaturen und Neuerungen.

Man müsse auf bestmögliche Wartung achten, sagt Kurt Geier vom Autoscooter Bayerncrash.

© Anna-Maria Salmen

Bei den Schaustellern gibt es keine Häme oder Schadenfreude angesichts der Pannen der Kollegen, wie Zehle von „Break Dance“ betont. „Als Kollege würde man so etwas niemandem wünschen.“ Natürlich gebe es ein bisschen Konkurrenz, „aber wir sind wie eine große Familie. Es zählt das Gesamtbild der Wiesn.“

Die Schausteller sind diesbezüglich durchweg optimistisch. Kurt Geier freut sich auf seinem Autoscooter, dass er dieses Jahr zwei Tage länger feiern kann als sonst. Sein Kollege Sebastian Küchenmeister von „Konga“ prognostiziert: „Wenn das Wetter so bleibt wie am ersten Wochenende, wird es eines der besten Oktoberfeste, die wir je hatten.“