Ein Tor in der letzten Sekunde der Nachspielzeit hat Fortuna Düsseldorf im Rheinderby gegen den 1. FC Köln ein glückliches Unentschieden beschert. Die starken Kölner verpassten damit eine frühe Entscheidung.

Der eingewechselte Jona Niemiec sicherte Fortuna in der fünften Minute der Nachspielzeit mit seinem Weitschuss, der allerdings eher eine unglückliche Flanke war, den Punkt.

Fortuna seit 20 Spielen ungeschlagen

Eric Martel (21.) und Linton Maina (61.) hatten zuvor die Tore für Köln erzielt, Emmanuel Iyoha hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt (25.).

Wie schon am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg hätten die Kölner als Sieger vom Platz gehen müssen. Doch erneut reichten etliche Chancen nicht zum Sieg. Die Fortuna verhinderte im ersten Rheinderby seit vier Jahren dank des Lucky Punch ihre erste Saisonniederlage und bleibt saisonübergreifend auch in 20 Spielen ungeschlagen.

Köln mit mutigem Offensivspiel

Mit viel Power starteten die Kölner vor 55.000 Zuschauern im seit Wochen ausverkauften Düsseldorfer Stadion. Energisch, mutig im Angriff und dem Gegner in der Spielstrategie überlegen – am Spiel der Kölner gab es nichts zu bemängeln. Einzig die Chancenverwertung war einmal mehr mangelhaft.

Allerdings hatten auch die Düsseldorfer einen Trumpf in der Hand: Ihren Torhüter Florian Kastenmeier, der mehrere FC-Torchancen bravourös parierte.

Köln setzte den Tabellenführer immer wieder unter Druck und kam dank einer schönen Standardsituation zum Tor. Nach einer Ecke landete der Ball bei Eric Martel, der den Ball artistisch per Kopfball ins Düsseldorfer Tor beförderte (21. Minute).

Düsseldorf sehr effektiv

Doch die Fortuna schlug umgehend zurück. Auf der linken Seite konnte Kölns Jan Thielmann seinen Gegenspieler Tim Rossmann nicht stoppen. Dessen flache Hereingabe landete bei Iyoha, der vom langen Pfosten zum 1:1 traf (25. Minute) – ein schmeichelhafter Ausgleich. Zu diesem Zeitpunkt hatte der FC ein Torschussverhältnis von 8:3 erreicht.

Auch in der zweiten Hälfte blieb Düsseldorf das vorsichtig-abwartende Team, während Köln das Tempo hochhielt und sein Torschuss-Kontingent immer weiter steigerte – zunächst ohne Erfolg. Bis ein weiterer gekonnt ausgeführter Angriff zum Erfolg führte. Letztlich war es Linton Maina, der mit einem Schuss ins lange Eck zum 2:1 traf (61.).

Köln schwächelt in der Nachspielzeit

Der FC hätte seinen Vorsprung noch weiter ausbauen können, doch ein Mann stand ihm im Weg: Florian Kastenmeier.

Als das Spiel in die Verlängerung ging, begannen die Kölner mit ihrem knappen Vorsprung zu schwächeln. Zunächst hatten sie noch Glück, als Düsseldorfs Giovanni Haag nur die Unterkante der Latte traf. Dann war es vorbei mit dem Kölner Glück: Niemiec gelang mit der letzten Aktion der Ausgleich. Fast von der Seitenlinie rutschte der Ball des eingewechselten Stürmers über Torwart Jonas Urbig hinweg ins Tor. Dann war Schluss und der Jubel der Düsseldorfer riesig.

Düsseldorf in Fürth, Köln gegen Karlsruhe

Am 7. Spieltag gastiert Düsseldorf in Fürth (27. September, 18.30 Uhr). Der 1. FC Köln spielt am Sonntag (29. September, 13.30 Uhr) beim Karlsruher SC.