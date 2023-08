Queer & Pride Amsterdam ist für alle Menschen, einschließlich Menschen, geeignet. Dies ist die Gruppe, die wegen ihrer Homosexualität, Bisexuellen und Transgender-Personen etwas weniger bekannt und beliebt ist. NU.nl stellt Ihnen vor, dass Sie kein Interesse mehr an Sekt haben.

Es ist eine Frage der Qualität Die Sexualität muss in jedem Fall darin bestehen, dass jemand keine sexuellen Anforderungen stellt. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Ausführungen der Ware. So gibt es auch Menschen, die keine romantischen Wünsche wecken, von Menschen des Geschlechts, die nicht in der Lage sind, einen anderen intimen Weg zu gehen. Ungefähr 1 Prozent aller Mensen ist aseksueel.

Für Ken Beimer (35) aus Oldenzaal wurde nie ein Duidelijk dat hij aseksueel getroffen. „Auf der Grundschule war ich sehr zufrieden, aber das waren Pferde weniger und weniger. Später dachte ich, dass das nicht gut genug wäre. Dass er alle noch nicht einmal davon überzeugt war, dass er noch nie etwas anderes getan hatte. Aber das ist noch nicht so. Ich weiß nicht Hatte es über zwei Jahre lang und war so interessant. Ich hatte das nicht. Und es gibt noch keine Pferde.

Ken ist ein aromantischer, asexueler Mensch. „Mein größtes Interesse war der Begriff Aromantik, und die Vergangenheit war noch besser für mich. Ich habe kein Interesse an Frauen, nicht an Männern und kein Interesse an Sex. Ich war platonisch, das war mir egal. Das hat sich bei mir nie geändert Ich wollte, dass er auf meinem Weg hochkam.

Toch zou Ken graag een gezin willen. „Vrienden gaan settelen, hebben een gezinnetje und doen darar leukke thing mee.

Ein weiterer vor van gezinsleven ist für Ken durchaus eine Option. „Ich habe darüber nachgedacht, ob ich eine orthodoxe Kirche besuchen oder andere orthodoxe Menschen treffen werde. Da ich noch nicht auf der Welt bin, ist das nicht der Fall.

„Ich möchte, dass ich ein Außerirdischer bin“

Auch Pauline Surink (59) aus Weesp ist aseksueel. Jemand in den Haaren verriet, dass er ein Sklave war, und dass die Haare offen waren.

„Ich weiß, dass er nicht viel darüber weiß, ich möchte beten, dass es nicht mehr ist als ‚Ich brauche kein Sex‘ . Was ist meine Meinung, das ist auch so. Ich habe mir die Lektüre angeschaut und mich mit den Menschen begnügt. Ich weiß nicht, was das für ein Problem war.“

„Ich werde ein Außerirdischer sein“, sagt Pauline über ihre sexuellen Wünsche. „Als ich Freunde auf der Erde traf, sagten sie Dinge wie ‚Jetzt, wenn ich nicht über einen jungen Knappen stolpern würde‘. Und das war für mich und die Leute absurd. Ich war so glücklich, dass ich ihnen nicht helfen konnte Niet?“

Aus diesem Grund zog Pauline die Liebe zur Frau. „Wij zien nooit someone open waarvan wir denken: ‚Wow, das werden sie!‘ Ich möchte, dass alle anderen diesen Blijkbaar gut heben.

„Seks is as voetbal kijken met vrienden terwijl je voetbal stream vindt“

Pauline hatte einige Pony im Haar, die anders gepackt waren als das Quadrat vor den Haaren, die ihr gefielen. „Het is also met voetbal kijken: ik hou niet van voetbal, Aber wenn jemand zeigt: ‚Ga je mee Oranje kijken?‘, then ga ik wel mee. „Komm, wir gaan voetbal kijken.“

„Ich hatte Verwandte, die den Stukliepen omdat hij Zei hatten: ‚Ich brauche keine ersten Schritte im Bett.‘ Nein, das klopft, das kommt nicht in mich“, sagt Pauline.

„Als ich etwas gesagt hatte, hatte ich andere potenzielle Partner, die sagen konnten: Das würde ich gerne treffen, ich würde diesen Film gerne treffen, aber er würde in meinem Bett verschmieren. Dann hatten die anderen nicht Geval een formeerde keuze can maken. Dat is hen en mij nu wel ontnomen.“

Pauline ist als potenzielle Partnerin direkt beteiligt. „Wenn jemand mit mir flirtet, lerne ich ihn gleich kennen. Ich bin aseeksueel, du weißt, wovon ich rede, das kann ich ihm jetzt nur sagen.“

„Het liefst zou ik willen that mensen het normaal vinden dasnone van haar stoel glibbert when he slooped a knap someone long“, zeigt Pauline. „Wir haben eine Libido, wir können Sex haben, alles funktioniert gut, wir haben keine Fehlbedienungsangebote. Wir haben keine Sexbedürfnisse gewonnen.“

„Idee, dass alles, wofür man sterben muss, nicht Leuk ist“

Zu Ken sagte er auch, dass es nicht um einer romantischen Beziehung willen geschehen sei. „Ich kann mich länger in den Bereichen meines Hobbys aufhalten. Und obwohl ich nichts zu tun habe, habe ich auch viel Geld verdient , Schrijf ik. Ich habe alle zwei Kinderbücher mitgebracht.“