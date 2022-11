Kein Platz am Tisch (nd-aktuell.de)

Bundesministerin Lisa Paus (Die Grünen) Foto: dpa/Demy Becker

Letzte Woche war ich eingeladen, mit der grünen Familienministerin Lisa Paus und weiteren Gästen darüber zu diskutieren, welche Themen junge Menschen bewegen. Seit ich ein Buch über die Auswirkungen von Armut auf die Psyche geschrieben habe, kommen solche Anfragen regelmäßig. In vielen Fällen sind es Leute aus der Kulturbranche oder politisch Aktive, die mich fragen, und ich zweifle nicht an ihrer Aufrichtigkeit. In anderen Fällen sind es die Springer-Presse, Wohltätigkeitsvereine oder auch Runde Tische mit Ministern. Ich lehne ab, wenn überhaupt.

Noch in derselben Woche, in der der Antrag kam, stimmten die Grünen einstimmig gegen eine Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre, und Minister Paus kündigte an, dass die Kindergrundsicherung erst 2025 ausbezahlt werde. Als ob arme Kinder und ihre Familien das nicht dringend tun würden brauchen angesichts der explodierenden Lebensmittel- und Energiepreise jetzt Unterstützung, aber erst 2025. Die Mittel – besser: kleine Mittel – der Bundesregierung zur Inflationsbekämpfung kommen spät und lassen zu wünschen übrig.

Was erwartet Paus über die Bedürfnisse junger Menschen in einer Gruppe? Wartet sie auf Einsichten, die ihr bislang verschlossen blieben, Impulse, die kluge Politikberater nicht geben können? Hört sie am Ende des Tages nicht auf ihre eigene Jugendorganisation oder ihren Vorsitzenden?

Letzte Woche war ich mit der Vorsitzenden der Grünen Jugend, Sarah-Lee Heinrich, zu Gast bei der Niedersächsischen Landesarmutskonferenz. Heinrich, der in einem Hartz-4-Haushalt aufgewachsen ist, sagte dort einen Satz, den hunderttausende armutsbetroffene Jugendliche wohl sofort unterschreiben würden. Der Satz lautete so: Mir geht es nur gut, wenn ich weiß, dass es meiner Mutter gut geht. Und das sagt alles, für Paus und ihre kleine Gruppe, in der den Sorgen der Jugendlichen wirklich Raum gegeben wird.

Es würde helfen, wenn Jugendliche unter 18 Jahren, Auszubildende und Praktikanten nicht vom Mindestlohn befreit würden. Es würde auch helfen, wenn der Staat wirksame Hilfspakete schnüren würde, die dafür sorgen, dass nicht jeder dritte Student in Armut lebt. Oder wenn statt des buckligen Bruders, des 49-Euro-Tickets, das 9-Euro-Ticket zurückkäme.

Minister Paus weiß das natürlich. Und doch trifft sie junge Menschen, um ihre Bedürfnisse zu erfahren. Partizipation nennt sich dieser Trick, und unter den Herrschern dieses Landes ist er das große Ding. Mit dem Aufkommen der Diversity-Debatte ist die berechtigte Sorge um die Teilhabe benachteiligter Gruppen zu einem neoliberal vereinnahmten Mantra geworden.

Gemeinsamer Tenor ist, dass es neue Gesichter in den Medien, in der Politik und in der Wirtschaft braucht, um die Vielfalt unserer Gesellschaft widerzuspiegeln. Wenn überall für mehr Vielfalt gesorgt ist, dann sind endlich alle glücklich, Mission erfüllt.

Nun könnte man entgegnen, es sei nichts dagegen einzuwenden, wenn Leute am Tisch sitzen, die vorher keine Stimme hatten. Aber wenn selbst CDU-Chef Friedrich Merz für Mitbestimmung eintritt, dann bleibt die Frage: Wird Mitbestimmung wirklich etwas für alle ändern? Oder bleiben die Kursanpassungen eines flexiblen kapitalistischen Systems auf der horizontalen Ebene, während die vertikale Ebene, unten versus oben, unberührt bleibt?

Zurück zu Lisa Paus und meiner Abwesenheit von ihrer Gruppe. Liebe Frau Paus, hier meine Absage: Es geht nicht um einen Platz am Tisch, sondern um den Tisch selbst. Wie es gemacht wird, warum es so gemacht wird und wie es eigentlich gemacht werden sollte. Wem er dient – ​​und wem nicht. Lass uns darüber sprechen.