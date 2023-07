Jede Frau dürfte das alljährliche Problem kennen, wenn im Sommer trägerlose oder One-Shoulder-Tops und Tops mit Neckholder oder zarten Spaghettiträgern zum Einsatz kommen: Wie versteckt man den BH geschickt? Hier finden Sie einige Lösungen für kleinere und größere Oberweiten.

Bandeau

Der Bandeau-BH sollte für jede Frau eine Lösung sein. Dieses gibt es meist in Schwarz, Weiß und Hautfarbe, in jeder Größe, gepolstert und ungepolstert. Unser Tipp: Wählen Sie am besten die hautfarbene Variante, da diese auch unter hellen Oberteilen nicht sichtbar ist. Zudem ist das Bandeau super bequem und somit absolut alltagstauglich.

Der Klammertrick

Wenn Sie beispielsweise aufgrund einer größeren Oberweite nicht auf Träger am BH verzichten möchten, können Sie auf folgenden Trick zurückgreifen. Nehmen Sie einfach eine Haarnadel und befestigen Sie damit die BH-Träger auf der Rückseite. So verschwinden die Träger bei Tops und Kleidern mit Neckholder-Schnitt, die derzeit absolut im Trend liegen, im Handumdrehen.

Brustwarzenpolster oder Klebeband

Bei trägerlosen und rückenfreien Oberteilen können Frauen mit kleinen bis mittelgroßen Brüsten auf selbstklebende Brustwarzenpads zurückgreifen. Diese sind jetzt auch hauchdünn. Darüber hinaus sind sie in der Regel waschbar und wiederverwendbar. Wenn Sie mehr Halt benötigen, können Sie alternativ auch Brustwarzentape ausprobieren. Auch hier gibt es inzwischen verschiedene Klebevarianten, mit denen sich die Oberweite auch etwas verschieben lässt und eine schöne Form ergibt. Sowohl Pads als auch Tape sind in verschiedenen Modeboutiquen, online oder in Drogerien erhältlich. Auch hier empfehlen wir die hautfarbenen Varianten.

Fühlen Sie sich frei!

Wenn Sie sich mit einer der genannten Varianten nicht wohl fühlen, können Sie im Sommer auch komplett auf einen BH verzichten und zu Ihren Brustwarzen stehen. Viele prominente Frauen gehen heutzutage auch ohne BH und oben ohne auf den roten Teppich.