Kein Nebel mehr, zwei Elfmeter: Der 1. FC Köln gewinnt spät im EM-Nachholspiel

Der 1. FC Köln hat das Weiterkommen in der European Conference League noch selbst in der Hand. Das Team von Trainer Steffen Baumgart gewinnt das wegen Nebel verschobene Spiel gegen den 1. FC Slovacko. Aber nur einer von zwei Elfmetern ist drin.

Nach einer nebligen Nacht in Tschechien hat der 1. FC Köln deutlich bessere Aussichten und holt das „Finale“ in der Conference League. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gewann am Freitag die Fortsetzung des Spiels beim 1. FC Slovacko mit 1:0 (0:0), die Partie am Vorabend war wegen schlechter Sicht in der siebten Minute abgebrochen worden.

Ondrej Duda (82.) sorgte per Foulelfmeter für eine späte Entscheidung. Zuvor hatte Florian Kainz bereits eine Chance vom Punkt vergeben (51.), der ebenfalls ein Foul vorausgegangen war. Die Kölner haben ihr Schicksal in der Gruppe D nun wieder selbst in der Hand: Ein Heimsieg gegen OGC Nizza am kommenden Donnerstag würde zumindest den zweiten Platz und damit die Zwischenrunde sichern.

Für den FC war es das erste von sechs Spielen in 16 Tagen – laut Spielplan sollte es am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim in der Bundesliga weitergehen. Der Klub hofft jedoch auf einen Transfer, mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) und Hoffenheim laufen Gespräche.

Am Donnerstagabend in Tschechien zog kurz vor dem geplanten Anpfiff dichter Nebel in der Kleinstadt Uherske Hradiste auf. Nach einigem Hin und Her begann das Spiel mit 75 Minuten Verspätung – und musste sofort abgebrochen werden.

So ging es am Freitagnachmittag wieder von vorne los – in der siebten Minute mit einem Einwurf von Kingsley Schindler. Der FC machte das Spiel, kam aber selten zu großen Torchancen. Der Gegner hatte vor der Pause das Beste, ein Kopfball von Merchas Doski (42.) klatschte nur an den Außenpfosten. Kurz nach der Pause wurde Sargis Adamyan im Strafraum gefoult, doch Kainz wurde von Slovackos Torhüter Filip Nguyen vom Punkt gerettet. Duda machte es kurz vor Schluss besser.