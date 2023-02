Kein Forum für Putin-Propaganda: Kreml-Vertreter bei Sicherheitskonferenz unerwünscht

Die Münchner Sicherheitskonferenz findet kurz vor dem Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine statt. Und eines ist klar: Vertreter des Kremls werden nicht eingeladen. Schließlich wolle Moskau die Ukraine weiter zerstören, heißt es. Einige Russen sind jedoch willkommen.

Vertreter der russischen Regierung sind in diesem Jahr nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen. Das sagte Konferenzchef Christoph Heusgen dem MDR. Die Veranstaltung, an der jährlich hochrangige Politiker aus vielen Ländern teilnehmen, will der Propaganda des russischen Präsidenten Wladimir Putin keine Plattform bieten.

„Die Äußerungen, die wir täglich aus dem Kreml hören, lassen nicht vermuten, dass sie auch nur um ein Jota von dem abweichen, was Putin als Kriegsziel erklärt hat, nämlich die Zerstörung der Ukraine“, sagte Heusgen. Anstelle von Regierungsmitgliedern waren Vertreter der Zivilgesellschaft und der Opposition aus Russland eingeladen. Zu ihnen gehörten der frühere Schachweltmeister Garri Kasparow und der Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski.

Auch die ehemalige außenpolitische Beraterin von Ex-Kanzlerin Angela Merkel verteidigte Deutschlands Unterstützung für die Ukraine. „Putin hat klar gesagt, dass er am Ende die Sowjetunion wiederherstellen will“, sagte er. Wenn der russische Präsident in der Ukraine erfolgreich wäre, würde er schließlich auch in die baltischen Staaten einmarschieren. Da diese der Nato angehörten, wäre Deutschland direkt angegriffen und es kämen die Beistandspflichten zur Anwendung. „Das muss verhindert werden, deshalb braucht die Ukraine Hilfe“, sagte Heusgen.

Die Sicherheitskonferenz findet vom 17. bis 19. Februar in München statt und ist das größte sicherheitspolitische Treffen der Welt. Auf der letztjährigen Konferenz warnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eindringlich vor Russland: „Die Ukraine sehnt sich nach Frieden, Europa sehnt sich nach Frieden. Die Welt sagt, sie will keinen Krieg, Russland sagt, es will nicht eingreifen: Hier lügt jemand ,“ er sagte. Nur wenige Tage später marschierte Russland mit Zehntausenden Soldaten in die Ukraine ein.