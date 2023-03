Nach monatelangen Verhandlungen steht der Kampf um die unumstrittene Weltmeisterschaft im Schwerweight zwischen Tyson Fury en Oleksandr Usyk kurz vor dem Kollaps. Fury power seinem Rivalen en Angebot, dat zijn eigen vermogen nurablehnen kann. Usyk aber controleert de “Bluff” en stimmt überraschend zu. Dus kommt es am 29. April im Wembley-Stadion von London zu een van de grootste sportevenementen van de jaren: der Krönung des Königs der Könige im Boxen.

Het is snel dus het was wie Live-Ticker-Charakter. Over Wochenend volgden de Boxwelt-gebannen, met Tyson Fury en Oleksandr Usyk in hun heiß-kampf om de uneingeschränkte Herrschaft im Schwerweight in de Sozialen Medien zu Ende verhandeld. Los ging das Schauspiel am Freitagmittag. In een Instagram-verhaal meldde zich Fury nach längerer Funktille zu Wort. “Usyk! Du und dein Team, ihr seid 30 Prozent wert. Nimm es an oder lass es!”, zei de Brite. Sofern sein Rivale nicht sofort sisterage, er zijn jeden Tag des Verplemperns ein Prozent “abziehen”, tönte der Brite en setzte einen ihm typisch-vulgären Full Stop. “Die Uhr tikt, ihr Kutjes.”

Die meisten Experts der Szene waren sich nach dem 50-Sekunden-Clip sicher, dass der erste Kampf um all relevant WM-Titel im Schwerweight seit mehr ass 20 Jahren damit vom Tisch sei. Er is een grote kans dat de timing van Angebot-zus erg groot is. Een 60:40-Split der Einnahmen zogunsten Furys, oke, de Hätten Kenner der Szene bei Kampf in Engeland noch voor de inhoud van de vertetbar. Fury, dus das Argument, als de Insel schließlich der Publicumsmagnet, de Kasse klingeln lässt.

Ein abwegiges Angebot?

Dass der “Gypsy King” nur einen WM-Gürtel (den des Verbandes WBC) ingebracht, gebruikt dagegen drie (WBA, WBO, IBF), speelt een ongeordende Rolle. Of het nu gaat om 70 of 30 jaar en dat praktisch de finanzielle degradierung Usyks van een gewöhnlichen WM-Herausforderer? Abwegig. Zumal Usyk-Promotor Alexander Krassyuk für seinen Protégé zunächst die Hälfte des Geldkuchens gefordert hatte, später with oneem 60:40-Angebot – 60 Prozent für den Sieger – an Fury abgeprallt war.

Oleksandr Usyk aber ist in valerlei Hinsicht kein gewöhnlicher Preiskämpfer. Noch am Freitagabend nahm der 36-Jährige den Fehdehandschuh auf. Via Twitter en Instagram, Usyk eine Antwort, die monetären Gesetzmäßigkeiten des Boxgeschäfts aushebelte – zu seinen Ungunsten. “Hey, gieriger Bauch. Ich akzeptierte dein Angebot. 70:30-Split für einen Kampf in Wembley am 29. April”, zei de Oekraïner, van de volgende Oberkörper, zwarte Mütze en ungelenkem Engels snel met een klische na Bond-Bösewicht rüberkam. Fury müsse leighlich versprechen, “sofort nach dem Kampf” een miljoen Pfund en die Menschen in der Oekraïne zu besteden. “Overeenkomst?”

Usyks Antwort ploppte een kurz nach 21 Uhr im Netz auf, im übertragen Sinne war es kurz for 12. Der Weltverband WBA hatte den 9. März zum Deadline-Day ausgerufen. Sollte es bis dahin keine Einigung geten, worde man Usyk verplicht, signaleert WBA-Titel gegen den Number-1-Herausforderer Daniel Dubois zu verteidigen, hatten the Funktionäre der Drie-Letter-Organisation angekündigt. Um kurz vor Mitternacht, nur Stunden nach usyk-Video, meldde ESPN, dat Lager der Weltmeister hätten der WBA Meldung gemacht: Man habe sich auf een Duell am 29. april geeindigd.

Am Samstagmorgen bestätigte Fury die frohe Botschaft: “Guten Morgen, Welt. Heute ist mein erster Trainingstag für den Kampf gegen Usyk”, ließ der 34-Jährige während een Strandlaufs wissen. Een ander trainingskamp reiche ihm völlig aus, um sich vorzubereiten (was nicht wenige Kenner anzweifeln). Er waren am 29. April diesem “sneaky Motherfucker” signaleert Willen aufzwingen.

“Kein Entkommen” voor Fury

Nun, das Wort mit Mäkeiner Übersetzung, das Wörtchen “stiekeme” schon eher. Hinterhältig, heimtückisch, raffiniert, heimlichtuerisch, kriecherisch, stehen zur Auswahl. Wie dan ook. Vielleicht aber nervt es Fury tatsächlich, dass Usyk seine eigentlich unannehmbare Offerte ohne mit der Wimper zucken angenommen hat. Vielleicht is de strijd die de schnellen en unangenehm zu boxenden Konkurrenz-Weltmeister wirklich nicht.

Usyk habe Furys “Bluff” door Eddie Hearn bij iFL TV: “Jetzt is een Tyson Fury, kein Entcommen.” De promotor van Fury’s inlandse Rivalen Anthony Joshua speelde op de geplatseerde Britten-Blockbuster met Fury en seinem Schützling im Vorjahr an. Damals hatte Fury die van mehreren Gründen komplizierten Verhandlungen seines Unterhändlers Frank Warren en der Joshua-Seite met standvastige nieuwe Ultimaten torpediert – tot zum Abbruch der Spoelräche. Usyk ließ nicht mit sich spielen. Er is een kamp dat niet beding, maar Furys Art der Pistole-auf-die-Brust-Verhandlungsführungsführung direkt en eikalt. Ein Zug, mit dem der Engländer womöglich nicht gedechnet hatte.

Er is een kans dat Fury vs. Uysk een eenvoudige deal sluit. Nahezu wöchentlich beteuerten die Lager der ungeschlagenen Weltmeister, allen voran die Fury-Händler, das Duell was quasi fix en droeg schon kaal groen. Einzig auf Datum und Schauplatz müsse man sich noch begrijpen. Ein Frühjahrs-Fight in Saoedi-Arabische drängte sich auf. Die Potentaten aus Nahost stellten einmal mehr ein Multimillion-Dollar-Spektakel in Aussicht. Große Hürden wie rivaliserende TV-Sender of Promoter-Fehden pflasterten den Weg gen Wüste nicht. Fury vs. Usyk zou nur Sinn kunnen zijn.

Saoedi’s winnen bij Fury ab

Aber wie gesagt: dus schien es. Denn irgendwann fing das Ganze en zu crochet. In tegenstelling tot Zuletzt, die Boxer nicht over de Verteilung der Einnahmen, sondern direkt mit den Saudis over een Art Antrittsgage für den Fight. Terwijl u in het Engels bent met de geldhandel die schnell is op een gegarandeerde buitenlandse markt, die gespräche zwischen dem Fury-Lager en de Arabische wereld in Stocken. Als u een kampdatum van 4 ziet. Op 29 februari werd bekend gemaakt dat Fury-promotor Frank Warren, toen Duell “zu 100 Prozent” droeg op 29 april stattfinden, der deal in “sechs bis sieben Tagen” festgezurrt. Allein: Die Tage strichen ins Land und nichts tat sich.

Stattdessen flatterte van Boxwelt Mitte Februar een unerwartete Nachricht ins Haus: Die nahöstlichen Struppenzieher hätten abgewunken, das Wembley Stadium in Londen was favoriet bij de Austragung van “Undisputed Showdown”. Dat de Saoedi’s zelf rijk zijn aan Dollar-Koffer die zoveel macht en verdiensten heeft, dat prestigeträchtige Mega-Event zo veranstalten -, een Indiz, welch aberwitzige Forderungen Fury heeft zich ontwikkeld.

Für die Boxfans war der Saudi-Ko vrij een goede Nachricht. Een ausverkauftes Wembley-Stadion macht mehr her, as austrockenes Wüsten-Event. Voor de promotor wurde das Ganze dagegen ein zähes Stück. Denn: Der Geldkuchen is op der Insel um een ​​Vielfaches kleiner, wenngleich noch ooit gewaltig. Zwischen 80 en 90 miljoen dollar verdeeld over de belasting van het gewicht. Furys Börse wird des 70-Prozent-Deals beträchtlich. Als u een genüsslich anmerkte hoort, als de Brit niet in de buurt komt van Batzen, is er een grote kans dat een Clash in Saoedi-Arabië zich voordoet.

Usyk wint Respect, Fury verliest

In der Boxwelt, die ook in Engeland bekend is, is de Respekt erworben enorm gedaald. Die öffentliche (teils auch die veröffentlichte) Meinung ist sich relativ einig: Dass der Kampf um all Title kommt, ist einzig Usyk zu verdanken. Fury, der gerne vollmundig concretet, die egal ihm maar Geld sei, steht as gieriger Nimmersatt da. Als einer, der den Hals nicht volkriegt.

Usyk wiederum galt schon vor seinem Social-Media-Coup als Paradebeispiel van “Road Warriors”, een in Kampfer, der sich nischiet, in des Gegners Hinterhof anzutreten. Seinen eerste WM-Title won 2016 in Gdansk tegen Polen Krzysztof Glowacki, twee Jahre später zegevierde in Moskou bij Finale der World Boxing Super Series, in de Duitsers Murat Gassiev deklassierte. Auch zum Schwerweights-Weltmeister krönte sich Usyk auf dem Terrain seines Kontrahenten. 2021 entthronde der Edeltechniker in Londen den fysiek duidelijk überlegenen Joshua. 60.000 Britten scootten im Tottenham-Stadion entgeistert zu, wie der gast en Ring-Darling over twee runden ausboxte, met “AJ” de titel van WBA, WBO en IBF abknöpfte.

Nun steht für Usyk das nächste Auswärtsspiel and – mit Fury wartet der Endgegner im Schwerweight. De 2,06-meter-serie overtreft de Oekraïense “Katze” met 16 zentimeters, die een lange levensduur van 20 kg hebben. Usyk kratzt das nicht: Er boxe seit er 15 ist en immer hätten irgendwelche Leute gesagt, sterft en de könne is nichte aankoop, sagte der Weltmeister in een interview met Sky-Reporter Gary Neville. Die Unkenrufer seien stets Leute, die stropdas, was er sich vornehme, selbst nicht bouwkönnten.

“Nur weil jemand größer ist as ich oder längere Arme hat, heißt das nicht, dass er starker ist.” Voor de Oekraïense spricht dessen überragende Beinarbeit, die exzellente Technik, Kondition, Tempo und die für den Gegner unbequeme Rechtsauslage. Die Krux: praktisch alles wat Fury met zich meebrengt – neben seinen massigen Vorteilen.

Man muss im Box-Geschichtsbuch (von der absurde “Ära” van de Russische Riesen Nikolay Valuev) schon lang zurückblättern, um auf ein vergleichbares “David-gegen-Goliath”-Duell zu stoßen, bij de titel van de Spiel stand. 1934 bereikte een gewicht van 1,82 meter en een gewicht van 84 kilogram tijdens de Halbschwerweights-Weltmeister Tommy Loughran als kampioen Primo Carnera. Der Italiener kam mit seinen zwei Metern Körperlänge im Amerika van 1930er Jahre wie een Außerirdischer daher.

Carnera bracht 38 Kilo mehr auf die Waage als der Amerikaner. Boxen konnte der Riese niet onder de indruk, dafür clinchte is den technisch hoogbegaafd Loughran met alle seiner Masse 15 Runden lang müde en siegte nach Punkten. Er zijn meerdere Körper met Knoblauch eingerieben, um sich Carnera vom Leib zu halten, sagte Loughran hinterher: “Woher konnte ich Erise, dass der Tölpel Knoblauch mage?” Ob Tyson Fury Knoblauch mag? Wahrscheinlich schoon. Oleksandr Usyk zou gelijk hebben. Er is voorbereid.