Kiew habe bei einer kürzlich gestarteten Gegenoffensive zur Rückeroberung der von Russland seit seiner Invasion besetzten Gebiete kein Terrain verloren, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Selenskyj fügte in seiner nächtlichen Ansprache am Montag hinzu, dass ukrainische „Krieger“ in bestimmten Gebieten Stellungen verteidigten, während sie in anderen russischen Angriffen Widerstand leisteten.

„Wir haben keine verlorenen Positionen. Nur befreite. Sie haben nur Verluste“, sagte er.

Der Präsident versprach, dass bald ukrainische Flaggen „überall in unserem Süden und überall in unserem Osten“ wehen würden. Er dankte allen an der laufenden Gegenoffensive beteiligten Kämpfern „für jede befreite und jede verteidigte Stellung“.

Unterdessen räumte die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Hanna Maliar, die Schwierigkeiten Kiews bei der Gegenoffensive ein, beharrte jedoch darauf, dass der „größte Schlag“ noch bevorstehe.

Maliar sagte in einem Telegram-Beitrag, dass das ukrainische Militär wie geplant voranschreite.

„Der Feind wird seine Stellungen nicht so leicht aufgeben, und wir müssen uns auf einen harten Zweikampf einstellen“, fügte sie dennoch hinzu. „Tatsächlich passiert genau das gerade.“

Es wird angenommen, dass die Ukraine nach monatelangen Vorbereitungen vor zwei Wochen ihre lang erwartete Gegenoffensive gestartet hat. Sie hofft, fast ein Fünftel ihres derzeit von Moskau besetzten Landes zurückzugewinnen.

Hier sind einige der anderen Entwicklungen im Zusammenhang mit Russlands Krieg in der Ukraine am Dienstag, dem 20. Juni:

Die Ukraine sagt, Ungarn ignoriere Anfragen zur Kontaktaufnahme mit Kriegsgefangenen

Die Ukraine hat der ungarischen Regierung vorgeworfen, ihre Anfragen zur Kontaktaufnahme mit ukrainischen Kriegsgefangenen ignoriert zu haben. Die Behauptungen über Kiew seien heimlich von Russland überstellt worden.

„Alle Versuche ukrainischer Diplomaten in den letzten Tagen, direkten Kontakt zu ukrainischen Bürgern aufzunehmen, sind gescheitert“, sagte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums Oleg Nikolenko auf seiner Facebook-Seite.

„Dies sowie Informationen, die wir von den Angehörigen einiger von ihnen erhalten haben, deuten darauf hin, dass die Zusicherungen der ungarischen Behörden über den angeblichen freien Status ukrainischer Verteidiger in Ungarn nicht wahr sind“, fügte er hinzu.

Budapest teilte am 9. Juni mit, dass es elf ukrainische Kriegsgefangene aus Russland aufgenommen habe. Ungarische und internationale Medien zitierten den Stabschef des ungarischen Präsidenten mit den Worten, die Soldaten seien „aus freien Stücken“ in Ungarn angekommen und könnten „frei“ gehen.

„Wir kontrollieren oder überwachen sie nicht“, wurde Stabschef Gergely Gulyas zitiert.

Ungarn, ein Mitglied der Europäischen Union, pflegte vor dem Krieg enge Beziehungen zu Moskau, die nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 nicht abgebrochen wurden.

Paris und Rom beliefern die Ukraine mit dem Luftverteidigungssystem Samp/T

Die Ukraine verlasse sich derzeit auf das von Frankreich und Italien gelieferte Luftverteidigungssystem Samp/T, um sich inmitten der anhaltenden Kämpfe gegen Moskau zu verteidigen, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am späten Montag.

Das seit Anfang des Jahrhunderts von Frankreich und Italien gemeinsam entwickelte System dient der Abwehr von Flugzeugen und Raketen.

Kiew verlasse sich darauf, um wichtige Einrichtungen und Menschenleben zu schützen, sagte Macron.

Prager Straße wurde umbenannt, was etwa 5.000 Einwohner betrifft

Etwa 5.000 Einwohner einer 3,4 Kilometer langen Straße in der tschechischen Hauptstadt müssen sich auf Papierkram einstellen, nachdem die Regierung aufgrund des russischen Krieges gegen die Ukraine beschlossen hat, eine Straße umzubenennen.

Die nach dem sowjetischen General benannte Iwan-Stepanowitsch-Konew-Straße werde ab Oktober in „Hartigowa“ umbenannt, teilte ein Sprecher des Stadtrats am Montag mit.

Einwohner sind verpflichtet, ihren Personalausweis und andere Dokumente innerhalb von sechs Monaten zu ändern, um sie an ihre neue Adresse anzupassen.

Im April 2020 entledigte sich Prag einer riesigen Statue von Konev, die auf dem Interbrigade-Platz der Hauptstadt aufgestellt wurde, sehr zum Zorn Moskaus. Russland bezeichnete es damals als „Akt des Vandalismus“.

Iwan Stepanowitsch Konew wird die Befreiung Prags von der Naziherrschaft gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zugeschrieben.

rmt/wd (dpa, Reuters)